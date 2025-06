Lo Spezia si puntella un pezzo dopo l'altro: Gazzoli rinnova fino al 2028, atteso anche il sì di D'Angelo

Andrea Gazzoli continuerà a guidare lo Spezia Calcio almeno fino al 2028. L’amministratore delegato ha prolungato il proprio contratto con il club ligure, rinnovando l’impegno iniziato nel luglio 2023. Un percorso che ha visto crescere la società su più fronti, consolidandone le basi sia sportive che organizzative.

Percorso professionale – Gazzoli è arrivato nel Golfo dei Poeti nell’estate del 2023. Da allora ha contribuito in modo rilevante al processo di sviluppo interno della società, non limitandosi al piano sportivo ma incidendo anche sulla riorganizzazione gestionale e sulla struttura del club.

Infrastrutture – Tra i traguardi più significativi raggiunti sotto la sua gestione c’è il completamento della ristrutturazione dello stadio “Alberto Picco”, ora considerato un punto di riferimento non solo per lo Spezia, ma per l’intero territorio. L’intervento sull’impianto ha rappresentato un passo decisivo per la valorizzazione del club.

Fiducia societaria – “Quando Tom e io abbiamo deciso di perseguire questa opportunità, sapevamo che sarebbe stato necessario un amministratore delegato all’altezza degli elevati standard che abbiamo stabilito per Spezia. Fortunatamente, quella persona era già al suo posto”, ha affermato il presidente Charlie Stillitano. “Siamo entusiasti di prolungare il mandato di Andrea Gazzoli come CEO e di continuare a costruire sulle solide fondamenta che ha gettato”.

Dichiarazioni – Gazzoli ha commentato con soddisfazione il rinnovo: “Sono estremamente felice di poter continuare questo stimolante percorso insieme a Spezia Calcio. La stabilità e la consistenza di un club passano attraverso numerosi aspetti e poterne essere parte è per me motivo di grande orgoglio. Abbiamo affrontato ogni situazione con unità, determinazione e senso di responsabilità, sempre con l’obiettivo di far crescere giorno dopo giorno il nostro club”.

Visione futura – L’amministratore delegato ha ringraziato l’azionista Thomas Roberts e il presidente Stillitano per la fiducia: “Atto assolutamente non scontato. Sono sicuro che insieme potremo lavorare per consolidare questo club e rendere sempre più orgogliosa la comunità che rappresentiamo”.

Prossimi passi - Sistemata la società con questo rinnovo di peso, ora lo Spezia punta a consolidarsi anche in panchina: tutto lascia presumere, infatti, che l'allenatore Luca D'Angelo, dopo una miracolosa salvezza e una promozione sfiorata, possa decidere di continuare e provarci di nuovo.

