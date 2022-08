Liguria, siccità. Giampedrone: "Previsioni pessime, non pioverà ancora per tanto tempo"

di Matteo Angeli

"Nella diga del Brugneto nell'entroterra genovese i livelli sono quelli classici dei primi di settembre e invece siamo all'inizio di agosto".

L'allarme siccità continua. E le previsioni non sono di conforto. Lo conferma anche Giacomo Giampedrone, assessore alla Protezione Civili della Regione Liguria.

"Nel Ponente come è noto abbiamo la situazione più delicata dovuta alle carenze croniche infrastrutturali per quanto riguarda le adduzioni dei pozzi del Roja. Di acqua in Liguria ne abbiamo a sufficienza e ci fa stare relativamente tranquilli ma quello che ci preocupa sono la previsioni che non danno piogge importanti fino alla metà del mese di settembre. Sono previsioni a medio lungo periodo e quindi speriamo che possano non essere esatte. Questo in tendenza è comunque un dato che non ci fa stare tranquilli. Nella diga del Brugneto nell'entroterra genovese i livelli sono quelli classici dei primi di settembre e invece siamo all'inizio di agosto".