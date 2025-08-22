Coppa Italia di Pallapugno 2025: finali tra Imperia e Andora con una nuova formula a due sferisteri

Le finali della Coppa Italia 2025 di pallapugno si terranno in Liguria, tra Imperia e Andora, con una formula inedita che prevede l’utilizzo di due sferisteri. Per quattro giornate, dal 27 al 31 agosto, il territorio diventerà il cuore pulsante di uno sport che unisce tradizione, spettacolo e comunità.

Presentazione – A illustrare il programma sono stati il presidente nazionale della Federazione Italiana Pallapugno, Enrico Costa, e il vicepresidente Marco Scajola, insieme ai rappresentanti istituzionali di Andora e Imperia, al presidente regionale Giacomo Raineri e ai delegati del CONI.

Valore sportivo – “Le finali della Coppa Italia rappresentano un momento straordinario non solo per celebrare l’eccellenza sportiva, ma anche per confrontarsi con società e atleti – ha dichiarato Costa –. È l’occasione per raccogliere idee e lavorare insieme alla crescita della nostra disciplina”.

Tradizione e territorio – Scajola ha sottolineato il legame storico con la Liguria: “La pallapugno è parte integrante della nostra cultura sportiva. Organizzare le finali qui significa unire tradizione e spettacolo, coinvolgere i giovani e offrire un evento che valorizza sport e territorio”.

Calendario – Si partirà il 27 agosto ad Andora con le finali Allievi e Femminile. Il 29 toccherà a Imperia ospitare gli Esordienti e la Serie A. Sabato 30 si tornerà ad Andora per le categorie Promozionali, Under 21 e Serie B. Domenica 31 gran chiusura a Imperia con Pulcini, Serie C2 e Serie C1.

Evento diffuso – Un programma che unisce competizione e festa popolare, portando la pallapugno nei luoghi dove è nata e cresciuta, con l’obiettivo di rafforzarne visibilità e passione.

