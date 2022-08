Liguria, siccità: entro oggi riconosciuto stato emergenza

di Redazione

L'annuncio in Consiglio Regionale dell'assessore alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone

Entro oggi il Governo dovrebbe dichiarare lo Stato di emergenza per la siccità in Liguria. Lo annuncia l'assessore alla Protezione civile della Regione Liguria Giacomo Giampedrone rispondendo in Consiglio regionale a un'interrogazione del consigliere Enrico Ioculano (Pd).

Per fronteggiare la siccità in provincia di Imperia il riconoscimento dello stato di emergenza idrica "snellirebbe gli interventi in coordinamento con la Protezione civile nazionale", rimarca Giampedrone.

Domani sarà calendarizzata la Conferenza unificata che permetterà di attribuire il ruolo di soggetto attuatore dei lavori previsti nell'imperiese alla società Rivieracqua.