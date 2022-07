Savona, Il sindaco Russo firma due ordinanze: "Contro siccità e incendi, chiedo ai cittadini grande prudenza"

di Redazione

Vietato lavare auto e barche, utilizzare la doccia sulla battigia e accendere fuochi nei pressi delle zone boschive

Abbiamo sentito, durante il nostri LIVE, il sindaco di Savona Marco Russo sulle nuove ordinanze anti spreco:

"Noi abbiamo vietato il lavaggio dei veicoli e delle barche, abbiamo vietato l'utilizzo delle docce sulla battigia, il riempimento di piscine, il lavaggio dei piazzali e dei cortili, insomma abbiamo cercato di toccare i punti di un utilizzo più massivo di acqua non indispensabile. Speriamo che questo basti, ma deve anche essere letto come un invito ad un uso più responsabile per evitare altre ordinanze".

Per finire un punto anche sul divieto di fumo nelle zone boschive: "Noi abbiamo vietato l'accendere i fuochi o i comportamenti che posso causare un incendio".

Il resto dell'intervista nel video.