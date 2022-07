Siccità a Savona, il sindaco Marco Russo vara l'ordinanza anti-spreco

di Marco Innocenti

Vietati il lavaggio auto, moto e barche, le docce sulla battigia, il riempimento di vasche e piscine e il lavaggio di cortili privati

Il sindaco di Savona Marco Russo ha firmato l'ordinanza evitare lo spreco dell'acqua. "Visto l'andamento climatico - scrive in una nota l'amministrazione savonese - con giornate sempre più calde e l'assenza totale di precipitazioni che persiste da mesi, l'amministrazione di Savona ha adottato il provvedimento nel quale si vieta: il lavaggio di auto, cicli e moto (sono esclusi gli autolavaggi), il lavaggio di imbarcazioni (sono escluse le ditte specializzate), di utilizzare le docce in prossimità della battigia o del trespolo di salvaggio, il riempimento di piscine private e di vasche da giardino e il lavaggio di cortili e piazzali privati".

Nell'ordinanza si raccomanda anche di limitare allo stretto indispensabile l'uso di acqua potabile per irrigazione e annaffiatura di giardini e prati e, comunque, di svolgere queste operazioni in orari notturni, cioè tra le 22 e le 6. Si raccomanda anche “di limitare allo stretto necessario l'utilizzo dell'acqua potabile erogata dall'acquedotto comunale per fini domestici”.

Come già fatto nell'invito pubblico di fine giugno, il sindaco Russo ricorda che “è necessario un uso consapevole dell'acqua, bene prezioso e non illimitato che non deve essere sprecato in generale e in particolare in questo periodo”.