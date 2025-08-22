Mignanego: ufficiale l'avvio della sezione di scienze umane del Gobetti, la voce del sindaco
di Gilberto Volpara
La scuola sorge nell'ex sede dell'osservatorio colore adiacente al municipio
Nonostante la contrarietà di alcune famiglie, la sezione di scienze umane del liceo Gobetti approderà a Mignanego con l'avvio dell'anno scolastico alle porte. La certezza è giunta dal confronto emerso nelle ultime ore in cui Città Metropolitana ha manifestato l'assenza di alternative rispetto a una soluzione forzata per il venir meno delle aule di Sampierdarena. Tuttavia, la nuova sede sarà a disposizione del liceo anche per le successive stagioni.
Le parole del sindaco di Mignanego, Michele Malfatti, che vede nell'operazione una possibilità di sviluppo anche per il proprio territorio. In alta Valpolcevera, ogni giorno, arrivereranno 5 classi con almeno 14 studenti per ciascuna scolaresca.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Coppa Italia di Pallapugno 2025: finali tra Imperia e Andora con una nuova formula a due sferisteri
22/08/2025
di Carlotta Nicoletti
Il grifone torna a volare sulle Alpi Liguri. Piana: “Segnale concreto di biodiversità”
22/08/2025
di Carlotta Nicoletti
Vele d’epoca, Imperia è pronta: ecco il programma. Il sindaco Scajola: "La miglior edizione di sempre"
22/08/2025
di Matteo Cantile
Meteo in Liguria, giornata serena su tutta la regione con temperature gradevoli
22/08/2025
di red. tel