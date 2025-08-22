Attualità

Mignanego: ufficiale l'avvio della sezione di scienze umane del Gobetti, la voce del sindaco

di Gilberto Volpara

La scuola sorge nell'ex sede dell'osservatorio colore adiacente al municipio

Nonostante la contrarietà di alcune famiglie, la sezione di scienze umane del liceo Gobetti approderà a Mignanego con l'avvio dell'anno scolastico alle porte. La certezza è giunta dal confronto emerso nelle ultime ore in cui Città Metropolitana ha manifestato l'assenza di alternative rispetto a una soluzione forzata per il venir meno delle aule di Sampierdarena. Tuttavia, la nuova sede sarà a disposizione del liceo anche per le successive stagioni.

 

Le parole del sindaco di Mignanego, Michele Malfatti, che vede nell'operazione una possibilità di sviluppo anche per il proprio territorio. In alta Valpolcevera, ogni giorno, arrivereranno 5 classi con almeno 14 studenti per ciascuna scolaresca. 

 

 

 

 

