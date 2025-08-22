Vele d'Epoca a Imperia, oggi la presentazione ufficiale
di M.C.
Inaugurazione il 2 settembre, grande spettacolo con le "regine del mare"
Vele d’Epoca a Imperia, presentata l’edizione 2025 con regate dal 3 al 6 settembre
Svelati calendario e novità: parata finale, fuochi d’artificio, show di Fargetta, oltre 40 yacht classici attesi in Calata Anselmi
Parola chiave: Settimana Internazionale
Giù il velo sull’edizione 2025 delle Vele d’Epoca: di Imperia: la manifestazione si svilupperà tra il 2 e il 6 settembre, con quattro giornate di regate, parata conclusiva e un ricco cartellone di eventi a terra.
Date – La cerimonia di apertura è fissata per martedì 2 settembre alle 17:30; le regate si svolgeranno da mercoledì 3 a sabato 6 settembre, con premiazioni sabato 6 alle 17:00. Ormeggio gratuito per le imbarcazioni dal 30 agosto al 23 settembre, registrazioni e ispezioni l’1–2 settembre.
Flotta – Sono attesi oltre 40 yacht classici, dagli 8,90 metri di Valì e Michina ai 49 metri di Invader del 1905, la “regina” più grande annunciata.
Categorie – In mare si disputeranno il Trofeo Vele d’Epoca (Epoca, Classici, Spirit of Tradition, Repliche, Big Boats, Classic IOR, Swan Classic, Baltic Classic) e la Coppa Imperia 8mR (classe 8 Metri – divisione Neptune e altre), all’interno della Settimana Internazionale della Vela di Imperia. Briefing di regata ogni giorno alle 09:30.
Location – Cuore della manifestazione a Calata Anselmi – Borgo Marina, con avvio evento nella fascia tardo-pomeridiana del 2 settembre. La sede banchina di Porto Maurizio ospiterà come di consueto le imbarcazioni e le attività di banchina.
Organizzazione – Regate a cura dello Yacht Club Imperia, con Yacht Club Sanremo e Circolo Nautico San Bartolomeo; evento promosso da Assonautica Imperia in collaborazione con Comune di Imperia e partner istituzionali: Marina di Imperia, Guardia Costiera, Marina Militare, Federazione Italiana Vela. Contributi di Ministero del Turismo, Regione Liguria, Camera di Commercio Riviere di Liguria, Fondazione Carige.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Tags:imperia Vele d'Epoca regate
Condividi:
Altre notizie
Meteo in Liguria, giornata serena su tutta la regione con temperature gradevoli
22/08/2025
di red. tel
Frecciarossa al posto del Frecciabianca, Scajola:"Chiesta la stessa tariffa precedente per i pendolari"
21/08/2025
di Carlotta Nicoletti
Genova-Roma, arrivano i Frecciarossa al posto dei Frecciabianca: al via i primi due collegamenti
21/08/2025
di Carlotta Nicoletti
Piogge e temporali residui sul Levante, miglioramento in serata in tutta la Liguria
21/08/2025
di red. tel
Imperia, Scajola annuncia piano quinquennale per la manutenzione dei mille chilometri di strade provinciali
20/08/2025
di Carlotta Nicoletti