Vele d'Epoca a Imperia, oggi la presentazione ufficiale

Inaugurazione il 2 settembre, grande spettacolo con le "regine del mare"

Vele d’Epoca a Imperia, presentata l’edizione 2025 con regate dal 3 al 6 settembre

Svelati calendario e novità: parata finale, fuochi d’artificio, show di Fargetta, oltre 40 yacht classici attesi in Calata Anselmi

Giù il velo sull’edizione 2025 delle Vele d’Epoca: di Imperia: la manifestazione si svilupperà tra il 2 e il 6 settembre, con quattro giornate di regate, parata conclusiva e un ricco cartellone di eventi a terra.

Date – La cerimonia di apertura è fissata per martedì 2 settembre alle 17:30; le regate si svolgeranno da mercoledì 3 a sabato 6 settembre, con premiazioni sabato 6 alle 17:00. Ormeggio gratuito per le imbarcazioni dal 30 agosto al 23 settembre, registrazioni e ispezioni l’1–2 settembre.

Flotta – Sono attesi oltre 40 yacht classici, dagli 8,90 metri di Valì e Michina ai 49 metri di Invader del 1905, la “regina” più grande annunciata.

Categorie – In mare si disputeranno il Trofeo Vele d’Epoca (Epoca, Classici, Spirit of Tradition, Repliche, Big Boats, Classic IOR, Swan Classic, Baltic Classic) e la Coppa Imperia 8mR (classe 8 Metri – divisione Neptune e altre), all’interno della Settimana Internazionale della Vela di Imperia. Briefing di regata ogni giorno alle 09:30.

Location – Cuore della manifestazione a Calata Anselmi – Borgo Marina, con avvio evento nella fascia tardo-pomeridiana del 2 settembre. La sede banchina di Porto Maurizio ospiterà come di consueto le imbarcazioni e le attività di banchina.

Organizzazione – Regate a cura dello Yacht Club Imperia, con Yacht Club Sanremo e Circolo Nautico San Bartolomeo; evento promosso da Assonautica Imperia in collaborazione con Comune di Imperia e partner istituzionali: Marina di Imperia, Guardia Costiera, Marina Militare, Federazione Italiana Vela. Contributi di Ministero del Turismo, Regione Liguria, Camera di Commercio Riviere di Liguria, Fondazione Carige.

