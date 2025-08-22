Vele d’epoca, Imperia è pronta: ecco il programma 

Un appuntamento internazionale che unisce sport, tradizione e spettacolo: tornano le Vele d’Epoca di Imperia, in programma dal 2 al 6 settembre 2025. La città ligure ospiterà la 39a edizione della Settimana Internazionale della Vela, confermandosi centro di richiamo per imbarcazioni, velisti e appassionati da tutto il mondo.

Storia – Nata nel 1986, la manifestazione ha trasformato Imperia in uno dei luoghi simbolo della vela classica. Anno dopo anno l’evento ha saputo crescere in prestigio e popolarità, attirando non solo gli amanti delle barche d’epoca ma anche il grande pubblico, grazie a un mix di competizioni in mare e iniziative a terra.

Programma sportivo – Le regate prenderanno il via mercoledì 3 settembre e proseguiranno fino a sabato 6. La flotta delle Classiche sarà suddivisa nelle categorie Epoca, Classici, Spirit of Tradition, Repliche, Big Boats, Classic IOR, Swan Classic e Baltic Classic. In evidenza anche la prova degli 8 Metri Stazza Internazionale, che assegnerà la Coppa Imperia 2025. A oggi risultano già iscritte 58 imbarcazioni.

Programma a terra – Martedì 2 settembre si aprirà con Le Vele in Danza, galà a cura della scuola CSEN. Mercoledì 3 sarà la volta della giornata dedicata alle famiglie con attività e giochi a tema corsari. Giovedì 4 spazio alla cultura con lo spettacolo teatrale Gli occhi del mare ed il mito di Calipso con Amanda Sandrelli e Massimo Minella, prodotto da Teatro Pubblico Ligure. Venerdì 5 la festa in banchina sarà animata dal dj set di Fargetta, mentre sabato 6 la chiusura sarà affidata ai Fuochi di Imperia, spettacolo piromusicale sul mare.

Città in festa – Durante l’intera settimana Calata Anselmi diventerà il cuore pulsante della manifestazione, ospitando musica, intrattenimento e spettacoli per tutte le età.

Organizzazione – Le Vele d’Epoca di Imperia 2025 sono organizzate dalla Città di Imperia e da Assonautica Imperia, con il contributo di Ministero del Turismo, Regione Liguria, Camera di Commercio Riviere di Liguria e Fondazione Carige. Collaborano Marina di Imperia, Guardia Costiera, Marina Militare, Federazione Italiana Vela, Yacht Club Imperia, Yacht Club Sanremo, Lega Navale, Sanbart e Toio.

