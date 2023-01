Liguria, Sansa: "La politica del Pd è il contrario di quella in cui crediamo"

"Non abbiamo nessuna voglia nè abbiamo alcun diritto di mettere il naso negli affari del PD. Ma dobbiamo capire se abbia senso dirsi alleati e pensare di fare un percorso insieme." Questo l'incipit di una nota rilasciata dal capogruppo della sinistra regionale Ferruccio Sansa.

"Nei giorni scorsi a Savona il PD ha sostenuto il candidato di Toti alla presidenza della Provincia e lo ha fatto eleggere - continua - Noi non c'entriamo niente con questa scelta, non la condividiamo, anzi la avversiamo profondamente. Ieri il candidato alla segreteria Stefano Bonaccini è venuto in Liguria e tra i suoi sostenitori sono apparsi in prima fila Claudio Burlando, Franco Vazio e Carlo Ruggeri: rappresentano un passato che noi non riampiangiamo, hanno un'idea di politica in cui non c'entriamo niente. Sono stati i leader del centrosinistra ligure in una stagione che abbiamo sempre criticato e contrastato con tutte le nostre forze. Una stagione in cui la Liguria ha visto prevalere il partito del cemento. Una stagione in cui governava uno schieramento che aveva imbarcato tutti, da sinistra a destra. Una stagione in cui il centrosinistra si era fatto sistema di potere (partiti, imprese, banche, porto). Esattamente il contrario della politica in cui crediamo e per cui ci battiamo".



Conclude la nota: "Non saremo alleati, ma durissimi avversari".