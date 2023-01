Elezioni provinciali Savona, Sansa: "Pd in sostegno di Toti, accadrà anche a Imperia?"

La vittoria di Pierangelo Olivieri nelle elezioni di Savona sta creando molte discussioni nella politica ligure. Il candidato della lista Toti era contrapposto a Giancarlo Canepa (rappresentante di FdI e Lega) e ha vinto anche grazie al supporto dei voti del Partito Democratico. Uno scenario che Ferruccio Sansa, con un post su Facebook, ha voluto analizzare mettendo sotto i riflettori il ruolo dei dem nell'opposizione al presidente della Regione: "Come si fa a votare la mattina un candidato di Toti in Provincia a Savona e al pomeriggio a fare opposizione in Liguria? Come si pensa di essere credibili come opposizione quando si è alleati part-time? Come si fa a mettere in discussione la politica di Toti sulla sanità, sul federalismo quando si votano i suoi candidati? Come si possono criticare le folli propagande da decine di milioni (pubblici), quando poi non si deve scontentare troppo Toti perché sei anche suo alleato? Soprattutto: come si può mettere in discussione il suo sistema di potere quando alla fine si fa parte proprio di quel sistema?" scrive Sansa sui suoi profili social.

Sansa prosegue con il suo commento: "Noi non ci stiamo, perché abbiamo un'idea diversa di politica. Questa nuova alleanza non sarà mica la prova generale per le elezioni di Imperia? Finirà che il centrosinistra sosterrà - più o meno apertamente- perfino Scajola? Non aspettate, ovviamente, di trovare la nostra lista accanto a Scajola" si conclude il post del consigliere.