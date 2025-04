Ministro Crosetto: "Difesa deve crescere attorno a La Spezia e Taranto"

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha sottolineato l’importanza strategica delle città di Taranto e La Spezia per lo sviluppo della Marina Militare e per l’intero comparto della Difesa.

In visita a Taranto, Crosetto ha evidenziato come gli investimenti nel settore possano rappresentare una leva di crescita economica e industriale per il territorio. "La Difesa può dare di più a questa città – ha dichiarato il ministro – perché far crescere la Difesa significa far crescere anche la Marina, e quindi anche le due realtà intorno alle quali essa ruota: Taranto e La Spezia".

Crosetto ha poi confrontato le due città, sottolineando come La Spezia, pur essendo una realtà più piccola, stia vivendo una fase di sviluppo grazie alla presenza di industrie strategiche, come Leonardo, che si stanno espandendo al punto da rischiare di non trovare sufficiente manodopera. "Taranto – ha proseguito – è un luogo dove si può crescere: può crescere l’industria, può crescere la manodopera, può crescere l’intero sistema industriale. Gli investimenti di cui si parla in questi giorni in materia di Sicurezza e Difesa sono anche investimenti che hanno importanti ritorni industriali".

