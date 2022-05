Liguria, Primo Maggio. Toti: "Il lavoro riprende, ma ancora troppi incidenti e troppi morti"

di Matteo Angeli

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti questa mattina è intevenuto alla cerimonia delle consegne delle nuove "Stelle al merito del lavoro" a Palazzo della Borsa.

"Il lavoro è una parte della nostra esistenza, ma il mondo del lavoro è anche quello che in questi mesi ha sofferto di più e continua a soffrire di una situazione economica prima legata al Covid ora legata alla guerra. I dati della nostra regione ci parlano però di una ripresa. In Liguria tanti settori sono ripartiti, a cominciare dalla nautica, dal turismo, dai servizi, mentre l'artigianato è cresciuto più che altrove. Ora possiamo tornare a guardare al futuro, con una prospettiva diversa rispetto a quella che avevamo due anni fa, con il Covid che ha costretto molte persone ad interrompere la propria attività. E il primo ringraziamento va a tutti coloro che in questi mesi hanno lavorato nella sanità per salvarci dal Covid e anche se era un loro compito non è banale che sia stato fatto con grande abnegazione".

"Ora però dobbiamo impegnarci per migliorare la sicurezza sul lavoro - ha detto ancora -, purtroppo gli incidenti e i morti sono ancora troppi, per incuria, per mancato rispetto delle regole perché dobbiamo investire ancora molto nella formazione".