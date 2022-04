Liguria, gli appuntamenti del Primo Maggio

di Tiziana Cairati

A Genova appuntamento a Palazzo della Borsa per il conferimento delle stelle al merito del lavoro. Alla Fratellanza di Pontedecimo un pomeriggio di parole e musica

Domani, Primo Maggio, sono previste molte manifestazioni per celebrare la Festa del Lavoro.

A Genova, al Palazzo della Borsa, si svolgerà la cerimonia di conferimento della "Stella al Merito del Lavoro" ai lavoratori liguri che si sono distinti per particolari meriti di professionalità e condotta morale.

Con il prefetto Franceschelli sarà presente anche il presidente della Regione Giovanni Toti.

La Camera del Lavoro di Genova organizza a partire dalle ore 17 presso la Soms La Fratellanza di Genova Pontedecimo in Via Val Sugana 2 un pomeriggio di parole e musica per la festa delle lavoratrici e dei lavoratori.

Il programma prevede uno spazio per bimbi e ragazzi con giochi in piazza e laboratori, focaccette, fave salame e sardo, musica e intrattenimento con la Small Band e Robe di Coppo. "Un pomeriggio tra attualità e lavoro, musica e intrattenimento a partire dalle ore 17 per stare insieme e per celebrare la Festa delle lavoratrici e lavoratori in una data fortemente simbolica che ricorda a tutti il valore del lavoro" spiega una nota. "L'importante ricorrenza fa tener alta l'attenzione sul grande tema delle emergenze legate proprio al lavoro, ai temi sociali ed economici e alla necessità di creare buona occupazione. Pace, diritto al lavoro, giustizia sociale sono i temi che quest'anno accompagneranno la giornata del Primo Maggio. Se da un lato, dopo due anni di pandemia, la festa in piazza è salutata come un fatto positivo, dall'altro il momento storico è funestato da una guerra assurda che oltre a portare morte e distruzione ha ed avrà conseguenze sulle economie mondiali e quindi anche su quella del nostro Paese".

Ci sono appuntamenti in quasi tutta la Liguria da parte di Cgil, Cisl e Uil per celebrare domani il 1 maggio, la festa dei lavoratori.

A Savona previsto concentramento alle 10 in Piazza Sisto IV: comizio unitario e poi corteo per le vie della città.

A La Spezia ritrovo in programma sempre alle 10 in Piazza Brin: in questo caso il comizio sarà il momento finale della mattinata che prevede il corteo nelle strade cittadine. Presente Angelo Colombini, segretario confederale nazionale Cisl.

A Sanremo invece i partecipanti si sono dati appuntamento a Pian di Nave. Dopo un momento musicale, l'intervento del Sindaco di Sanremo Biancheri e poi alle 11.45 il comizio. La giornata si chiuderà sempre in musica con esibizioni di band.