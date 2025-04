Euroflora 2025: EuCliPa, due appuntamenti il 1° maggio tra natura, educazione e impegno civico

Anche EuCliPa, la piattaforma italiana del Patto Europeo per il Clima, sarà protagonista dell’edizione 2025 di Euroflora, una delle manifestazioni florovivaistiche più prestigiose d’Europa. L’iniziativa nasce su invito della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, in collaborazione con Europe Direct Genova, e offrirà un’occasione unica per parlare di sostenibilità urbana attraverso il linguaggio della bellezza naturale. All’interno dell’Arena Roverella, EuCliPa proporrà due appuntamenti rivolti a un pubblico ampio e trasversale. Il filo conduttore sarà il dialogo tra natura, educazione e cittadinanza attiva, con l’obiettivo di avvicinare adulti e bambini ai temi della transizione ecologica e dell’adattamento climatico.

La partecipazione a Euroflora rappresenta per EuCliPa un momento importante per valorizzare i principi del Patto Europeo per il Clima e sensibilizzare i cittadini sul ruolo del verde urbano nella costruzione di città più vivibili, resilienti e sostenibili. Lo farà anche attraverso strumenti creativi, inclusivi e accessibili, come il gioco, l’arte e la condivisione di buone pratiche.

Il programma del 1° maggio

Ore 10 - Seminario “Dove c’è un fiore c’è un buon clima” Un incontro dedicato all’approfondimento di soluzioni urbane sostenibili. Interverranno Alessandra Rotta, architetta e membro del comitato scientifico di EuCliPa e dell’INBAR (Istituto Nazionale di BioArchitettura), e Gianni Tartari, già dirigente del CNR-IRSA e Ambasciatore del Patto Europeo per il Clima. Si parlerà di giardini resilienti, tetti verdi e spazi pubblici a basso impatto idrico, strumenti fondamentali per affrontare le sfide ambientali nelle nostre città.

Ore 16,30 - Laboratorio per bambini “Per fare un fiore ci vuole... carta, forbici e fantasia” Un’attività ludico-creativa guidata da Alessandra Rotta e pensata per i più piccoli. Attraverso il gioco e l’uso di materiali di riciclo, i bambini potranno realizzare fiori simbolici e imparare l’importanza della natura in modo divertente e coinvolgente. Con la sua partecipazione a Euroflora 2025, EuCliPa conferma il suo impegno nella promozione di una cultura del clima che parte dai cittadini e si nutre di consapevolezza, bellezza e partecipazione.

