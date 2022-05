Genova, Primo Maggio. Il prefetto Franceschelli: "Ex Ilva, domani vertice in Prefettura"

di Matteo Angeli

Primo Maggio, festa del Lavoro. Durante la premiazione dei nuovi maestri del lavoro avvenuta questa mattina a Palazzo della Borsa, il prefetto di Genova Renato Franceschelli ha fatto il punto sulla situazione.

"Le denunce sono aumentate rispetto agli anni scorsi anche perchè è ripreso il lavoro e dico per fortuna - le parole del Prefetto - sicuramente un dato preoccupante che deve far riflettere. Dobbiamo manterene alta l'attenzione, la sicurezza si fa con l'impegno di tutti: datori di lavoro, sindacati ma anche con comportamenti dei singoli che possono superare certe accortezze che invece sono necessarie".

Domani la protesa dei lavoratori Ex Ilva. In programma un corteo per chiedere ad Acciaierie d'Italia di bloccare i provvedimenti disciplinari che l'azienda ha inflitto nei confronti di uno dipendenti coinvolto in un incidente sul lavoro.

"Domani si sommano una riunione già programmata da tempo sul tema della sicurezza sul lavoro e una vicenda interna aziendale che è l'avvio di un processo sanzionatorio nei confronti di un lavoratore. Ma vorrei separare le due cose anche è perchè il tavolo in Prefettura non è sanzionatorio e e neppure decisionatorio. Mi auguro che da domani si possa ristabilire un diagolo corretto tra la componente aziendale e quella dei lavoratori sul tema della sicurezza".