Liguria e Genova verso una settimana di sole e caldo: temperature in aumento e afa in città

La Liguria si prepara a una settimana all'insegna del sole e del caldo, con temperature in costante aumento anche a Genova e lungo la costa. Il ritorno dell'anticiclone subtropicale garantirà condizioni di tempo stabile su gran parte della regione, mentre nella seconda metà della settimana il caldo diventerà più intenso e l'umidità renderà l'aria sempre più afosa, soprattutto nelle ore serali e notturne.

L'alta pressione tornerà infatti a dominare il Mediterraneo, favorendo un deciso rialzo delle temperature su gran parte dell'Italia. Se nelle pianure del Centro-Nord si potranno raggiungere punte di 35-36 gradi, anche la Liguria farà i conti con un clima tipicamente estivo, caratterizzato da giornate soleggiate e valori termici elevati, mitigati solo in parte dalle brezze marine.

I fenomeni di instabilità saranno limitati alle aree montuose. Tra lunedì e martedì potranno svilupparsi isolati rovesci o brevi temporali sui rilievi dell'entroterra, mentre lungo la costa e su Genova il tempo resterà prevalentemente stabile e soleggiato. Da mercoledì il sole sarà protagonista su tutta la regione, con un ulteriore aumento delle temperature.

La seconda parte della settimana sarà caratterizzata da una fase di stabilità quasi assoluta, accompagnata da un progressivo aumento dell'umidità nei bassi strati. Una situazione che renderà il caldo particolarmente afoso nei centri urbani e lungo la fascia costiera, soprattutto durante la sera e la notte, quando la sensazione di disagio sarà più marcata.

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