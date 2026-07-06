Genova, la Guardia Costiera ferma la nave "Bleu de Nîmes" dopo un'ispezione

La Guardia Costiera di Genova ha disposto il fermo della nave Bleu de Nîmes al termine di un'ispezione nell'ambito delle attività di Port State Control, il sistema di controlli che verifica il rispetto delle normative internazionali in materia di sicurezza della navigazione, tutela dell'ambiente marino e condizioni di lavoro dell'equipaggio.

Il provvedimento è stato adottato a seguito delle verifiche effettuate dagli ispettori della Capitaneria di porto, che hanno riscontrato irregolarità tali da impedire alla nave di riprendere la navigazione fino al completo ripristino delle condizioni previste dalla normativa. Il fermo resterà in vigore fino all'eliminazione delle carenze accertate e al superamento di una nuova ispezione da parte dell'autorità marittima.

L'attività rientra nei controlli periodici svolti dalla Guardia Costiera nei confronti delle navi battenti bandiera estera che fanno scalo nei porti italiani, con l'obiettivo di garantire elevati standard di sicurezza per la navigazione, la protezione dell'ambiente e la salvaguardia dei lavoratori marittimi.

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