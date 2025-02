Le Caritas liguri si riuniscono per il rilancio dei Centri di Ascolto, domani il convegno ad Arenzano

Per chi ha poco tempo

1️⃣ Domani le Caritas della Liguria si riuniscono ad Arenzano per discutere il rilancio dei Centri di Ascolto

2️⃣ Previsti interventi di esperti e un confronto a gruppi tra oltre 200 delegati

3️⃣ L'obiettivo è rafforzare il legame tra comunità e territorio nella lotta alla povertà

La notizia nel dettaglio

Domani, sabato 1 marzo 2025, il Santuario Gesù Bambino di Praga di Arenzano ospiterà il convegno regionale delle Caritas della Liguria. L'incontro, che vedrà la partecipazione di oltre 200 delegati delle Caritas diocesane di Genova, Savona, La Spezia, Tortona, Ventimiglia, Albenga e Chiavari, sarà dedicato al tema "Centri di Ascolto, sentinelle della comunità nel territorio". L'obiettivo è rilanciare il ruolo dei Centri di Ascolto come punto di riferimento per chi si trova in difficoltà, rafforzando il legame con la comunità e il territorio.

Relatori - La mattinata sarà aperta da Mons. Andrea Parodi, Vicario Episcopale per la Carità della Diocesi di Genova. Seguiranno gli interventi di Carlo Andorlini, docente di progettazione sociale all'Università di Firenze, e Donatella Turri, direttrice della Fondazione per la coesione sociale di Lucca. Nel pomeriggio, i partecipanti prenderanno parte a un confronto a gruppi per discutere le strategie future per i Centri di Ascolto.

Obiettivi del convegno - Le Caritas liguri mirano a riscoprire l'origine dei Centri di Ascolto e il loro fondamento evangelico, evitando che vengano confinati a semplici servizi di aiuto sociale. Le parole chiave della giornata saranno rilancio, comunità e territorio: il primo obiettivo è rafforzare il ruolo della comunità ecclesiale come riferimento dei Centri, il secondo è consolidare le reti di supporto sul territorio per migliorare il sostegno alle persone in difficoltà.

Lavoro di rete - Il convegno conferma il ruolo delle Caritas liguri come parte di un'unica comunità ecclesiale che lavora su scala regionale per affrontare le sfide legate alla povertà. La presenza di un numero significativo di delegati dimostra la volontà di condividere esperienze e progetti per rendere i Centri di Ascolto strumenti sempre più efficaci nella lotta all'emarginazione.

Formazione e nuove prospettive - Il confronto della giornata servirà a individuare nuove strategie per rendere i Centri di Ascolto più inclusivi e adeguati alle esigenze di chi si rivolge a loro. L'accento sarà posto anche sulla formazione dei volontari, con l'obiettivo di garantire un servizio sempre più qualificato.

