La Spezia, ladri travestiti da idraulici derubano due anziani

di Alessandro Gardella

Hanno convinto le due vittime a radunare tutti i loro preziosi all'interno del frigorifero e a recarsi al piano superiore: a quel punto si sono dileguati con la refurtiva

Spacciandosi per tecnici del gestore idrico Acam hanno convinto due anziani a farli entrare in casa e poi li hanno derubati. La Polizia della Spezia è alla ricerca dei due uomini che ieri mattina, nel quartiere della Chiappa, hanno messo a segno un raggiro sfruttando l'età avanzata e la buona fede delle loro vittime. Hanno bussato alla loro porta, vestiti in tuta blu "da lavoro", presentandosi come idraulici e informando gli ignari residenti che presto sarebbe stata sospesa la fornitura dell'acqua per svolgere alcuni lavori di manutenzione.

Li hanno poi convinti a radunare tutti i loro preziosi all'interno del frigorifero per evitare si danneggiassero durante le operazioni e li hanno infine invitati a salire al piano superiore. A quel punto hanno prelevato gli ori e i gioielli dalla cucina e si sono dileguati. Solo allora i due anziani si sono accorti del furto e hanno chiamato le forze dell'ordine. Uno stratagemma che, avverte la Questura della Spezia, è già stato usato con successo in passato.