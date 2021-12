La Spezia, Viviani (Lega): “Bisogna limare tutte le divergenze  tra centrodestra e Forza Italia che ne fa parte”

di Antonella Ginocchio

A Fuori Rotta il parlamentare e responsabile locale della lega,a proposito delle comunali: “Dobbiamo ritrovare lo spirito che ci ha fatto vincere 5 anni fa”

Alla Spezia alla vigilia della campagna elettorale per le elezioni comunali, l'amministrazione uscente di centrodestra deve confrontarsi con la frattura che si è creata con Forza Italia e Liguria Popolare. Ma per l’onorevole Lorenzo Viviani, responsabile del territorio spezzino per la Lega, intervenuto a Fuori Rotta, è impensabile non arrivare ad una ricomposizione della frattura.

“Ritengo che al momento siano rimaste delle questioni quasi a livello personale da chiarire e lo stesso sindaco Peracchini ha espresso pubblicamente la volontà di sanarle attraverso un confronto. - Ha detto Viviani – Nel contempo il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, leader di Liguria Popolare si è espresso con toni distensivi. Ritengo impossibile che non si arrivi ad una soluzione”.

E ancora: “Forza Italia fa parte del centrodestra, della nostra coalizione: è necessario ritrovare lo spirito e la coesione che alle passate amministrative ci hanno portato a vincere”.

Viviani ha quindi concluso: “L’amministrazione comunale ha lavorato bene. Potremmo perdere la guida della città soltanto se arrivassimo a dividerci, a farci una battaglia interna”.