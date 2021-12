La Spezia, Montefiori (Pd):“Il centrosinistra punta a vincere le comunali al primo turno”

di Antonella Ginocchio

A Fuori Rotta il segretario: “Sono convinto che ci siano le condizioni per ottenere subito il 50 per cento dei voti più uno”. Nella coalizione anche il M5s

“Puntiamo ad ottenere al primo turno almeno il 50 per cento più uno dei consensi: ci sono le condizioni per riuscirci”. Lo ha detto Jacopo Montefiori, segretario Pd della Spezia, intervenuto a Fuori Rotta, in onda questa sera alle 20,30, per affrontare il tema delle prossime elezioni comunali. La coalizione di centrosinistra dovrà confrontarsi con quella di centrodestra, che fa capo a sindaco uscente Pierluigi Peracchini.

Dello schieramento di centrosinistra farà parte anche il Movimento 5 Stelle. “Con il quale già da tempo stiamo facendo un lavoro comune di rappresentanza dei cittadini e delle istanze dei territori: questa collaborazione ci ha portato risultati positivi alle ultime amministrative del 3 e 4 ottobre”, ha ribadito Montefiori che non si sbilancia sul nome del candidato sindaco della Spezia. Tra gli altri, si fa quello di Maurizio Savoncelli, presidente dell’ordine dei geometri.

Pare fuori discussione l’utilizzo delle primarie: “Meglio utilizzare il tempo in una campagna elettorale che non sarà semplice – ha detto Montefiori – e ascoltare i problemi della gente”