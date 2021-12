Alleanza di centrodestra, Bagnasco: "Siamo stati messi fuori da Regione e da importanti città"

di Marco Garibaldi

Alla Spezia i partiti di Forza Italia e Liguria Popolare si sono tirati fuori dall'alleanza di centrodestra che sostiene il sindaco Pierluigi Peracchini.

Un terremoto politico che tiene banco anche a livello regionale. Nella trasmissione Fuori Rota Carlo Bagnasco, coordinatore regionale di Forza Italia, ha fatto il punto sull'alleanza di centrodestra:

"Noi non ci siamo messi fuori da nessuna parte, siamo stati messi fuori da Regione e da importanti città. Non c'è futuro se non c'è uno sguardo al passato. Io sono qui perché Forza Italia riacquisti la propria dignità. Oggi sulla Spezia siamo molto organizzati e siamo estremamente competitivi. Non ho nessun tipo di problema con l'attuale sindaco, è una persona piacevole e seria. Queste non sono caratteristiche da sottovalutare. C'è un confronto aperto che sicuramente non si può risolvere con un aut aut.

La politica non è fatta di bianco e nero ma di valutazioni importanti. Per prima cosa voglio capire quanto valiamo in maniera concreta alla Spezia, voglio ancora parlare con il sindaco perché mi sembra doveroso e poi faremo tutte le valutazioni.

Ritengo che Forza Italia faccia parte del centrodestra e debba essere tenuta in considerazione. Sulla Spezia non siamo mai stati considerati, eravamo morti, eravamo cotti e adesso siamo diventati fonte di dibattito nazionale".