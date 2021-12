Genova, alleanze con Italia Viva? L'assessore Campora: "Non si può escludere a priori un allargamento"

di Marco Garibaldi

Il partito di Matteo Renzi potrebbe sostenere la ricandidatura del sindaco uscente Marco Bucci. Campora: "Ad oggi quest'argomento non è all'ordine del giorno"

L'assessore del comune di Genova Matteo Campora è intervenuto nella trasmissione Fuori Rotta per parlare di una possibile alleanza con Italia Viva nelle prossime elezioni.

Il partito di Matteo Renzi andrebbe così a sostenere il candidato del centrodestra Marco Bucci.

"Che una forza di opposizione riconosca il buon lavoro che è stato fatto dalla giunta Bucci non è mai scontato - sottolinea Campora - Ancor di più si sottolinea il fatto che si è lavorato bene. Nella lista civica aderiranno candidati civici, senza simboli di partito".

L'assessore poi parla dell'esperienza civica portata avanti da Vince Genova:

"Questa avventura, partita nel 2017, è nata come una famiglia di centrodestra che ha dimostrato in questi quasi cinque anni di essere veramente solida. Raramente ho visto in consiglio comunale una maggioranza così coesa. Tutte quelle che saranno le decisioni di allargamento dovranno passare attraverso un confronto nella famiglia di centrodestra, naturalmente sotto la guida di Bucci che rappresenta il nostro candidato sindaco.

Le decisioni vanno prese insieme, non si può escludere a priori un allargamento. Se ci sarà un allargamento dovrà essere condiviso con tutti quelli che sono intorno al tavolo e si farà una valutazione insieme. Ad oggi quest'argomento non è all'ordine del giorno.

Credo che sia giusto che un sindaco possa dialogare con tutti coloro che hanno certi ruoli per gli interesi della città".