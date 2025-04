Genova, Lega: "Salis confusa, Palazzo Tursi non è un palasport"

La Lega attacca Silvia Salis, candidata del centrosinistra alla carica di sindaco ed ex atleta nel lancio del martello e un oro ai Giochi del Mediterraneo. “Amministrare una città complessa come Genova - scrive in una nota il gruppo consiliare della Lega a Genova - richiede ben altro che una medaglia ai Giochi del Mediterraneo: esperienza, competenza e capacità di gestire una macchina amministrativa non si improvvisano dall'oggi al domani. Continuare a confondere il mondo dello sport con la politica è un chiaro segno di presunzione e mancanza di umiltà. Non basta l’immagine da atleta per guidare la quarta città del Paese per stipendi più alti: c’è bisogno di professionisti preparati, non di slogan. Palazzo Tursi non è una palestra e la città non ha bisogno di retoriche ideologiche, ma di soluzioni concrete. Genova merita un governo con esperienza e visione".

