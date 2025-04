Genova, Terrile: "Porto, più banchine e un nuovo bacino. Comune? Sto servendo città in altro modo"

Alessandro Terrile, ad di Ente Bacini, a margine delle celebrazioni per il centenario, osserva: “Il traguardo dei 100 anni per noi non vuole essere solo un traguardo, ma un punto di passaggio da celebrare con anche con l'orgoglio di una società. Una realtà che è un'infrastruttura essenziale per le riparazioni navali. È un punto di riferimento non solo per Genova, per l'Italia, ma per buona parte del Mediterraneo e in qualche modo ripercorrere questa storia che è iniziata appunto nel 1925.”.

Per quanto riguarda il futuro, "Servono più banchine e serve un nuovo bacino di carenaggio capace di ospitare la maggior parte delle navi che ormeggiano oggi nel porto di Genova, quindi le grandi navi da crociera e le navi portacontainer.” Sulla necessità di un nuovo bacin “È un tema dibattuto negli ultimi ormai 50 anni. Tutti ricordiamo il superbacino galleggiante, che a metà degli anni 90 fu venduto ai cantieri turchi. Oggi ci sarebbe bisogno di una struttura simile. Dove? E questa è una scelta che dovrà fare l'Autorità portuale, immagino nel nuovo piano regolatore insieme al governo, perché sono investimenti che richiedono una quantità di risorse molto importante e quindi ci auguriamo che la pianificazione prima del porto e quindi magari con l'occasione della nuova diga, ci potranno essere nuovi spazi".

In relazione all'ipotesi di un ruolo in giunta in caso di vittoria del centrosinistra, Terrile taglia corto: "Io sto servendo la città in un altro modo che è quello di dare una mano al mondo dell'industria della riparazione navale. E questo compito si concluderà quando lo decideranno gli azionisti".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.