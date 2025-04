Genova, Municipi, intesa nel centrosinistra: 6 candidati presidente al Pd, 2 al M5S e uno ad AVS

Il centrosinistra ha definito le candidature alle presidenze dei municipi. Sono stati scelti 6 esponenti del Pd, 2 del M5S e una di AVS. Sono Simona Cosso per il Municipio I (Centro Est), Michele Colnaghi per il Municipio II (Centro Ovest), Fabrizio Ivaldi per il Municipio III (Bassa Valbisagno), Lorenzo Passadore per il Municipio IV (Media Valbisagno), Michele Versace per il Municipio V (Valpolcevera), Fabio Ceraudo per il Municipio VI (Medio Ponente), Matteo Frulio per il Municipio VII (Ponente), Angiola Bavoso per il Municipio VIII (Medio Levante), Giovanni Calisi per il Municipio IX (Levante).

Commenta Silvia Salis, candidata per il centrosinistra alla carica di sindaco di Genova: "Abbiamo bisogno di un cambiamento di rotta in tutta Genova, dal Comune ai Municipi. In questi anni di governo di centrodestra abbiamo visto le istituzioni municipali depauperate del loro potere economico e politico, private di fondi, di agibilità, messe costantemente in difficoltà nel compiere il loro ruolo principale: essere il primo presidio di vicinanza, supporto e risposta alle necessità delle cittadine e dei cittadini. Vogliamo che il Municipio torni a essere la prima casa dei genovesi. Per questo, a rappresentare questa istituzione, abbiamo scelto nove persone competenti, radicate nei territori, pronte ad ascoltare e agire. Perché Genova non può continuare a essere una città a due velocità, con troppi luoghi abbandonati dalla politica, senza servizi né opportunità. Vogliamo una città di tanti centri, con presidi sociali ed economici, mezzi di trasporto, spazi di socialità e tutto il necessario per vivere dignitosamente. Ognuno dei nove candidati presidenti di Municipio della nostra coalizione porta con sé storie, passioni e competenze diverse, ma condividono un obiettivo: ricostruire il legame tra istituzioni e cittadine e cittadini. Restituire dignità, servizi, spazi, partecipazione. Il cambiamento non può essere solo uno slogan: deve essere costruito, quartiere per quartiere, insieme. Diamo di nuovo centralità ai municipi".

