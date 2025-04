Piciocchi accusa Silvia Salis: "Quando non sa cosa dire la butta sul fascismo"

Pietro Piciocchi, candidato sindaco per il centrodestra a Genova, interviene con toni duri nel dibattito politico, accusando Silvia Salis di alimentare una polemica ideologica strumentale e respingendo con forza ogni riferimento al fascismo.

Accuse respinte – “Sembrava troppo bello avere un avversario veramente civico. Ma è durato molto poco”, ha dichiarato Piciocchi, sostenendo che siano bastate “due punture” perché emergesse, a suo dire, “l’ennesima ipocrisia”. Il candidato ha criticato l’utilizzo del termine “fascismo” nella dialettica politica, definendolo “il porto sicuro ogni volta che la sinistra non sa dove sbattere la testa”.

Episodi citati – “Parte una polemica sul ruolo della Fondazione Lottomatica. Non sai cosa dire? La butti sul fascismo. Il Coni annega nelle inchieste? La butti sul fascismo. Il campo largo non tiene più? La butti sul fascismo e non ci pensi più”, ha aggiunto Piciocchi, attribuendo queste dinamiche alla strategia della sua avversaria.

Identità politica – Il candidato ha poi rivendicato le proprie radici politiche: “Noi non ci stiamo. Per convinzioni. Per tradizioni. Per esperienza politica. Non permettiamo a nessuno di fare assurde accuse di questo genere, figlie della solita e stanca politica di sinistra e, dunque, della Salis”.

Posizionamento elettorale – Piciocchi ha infine rivendicato il ruolo della sua coalizione come forza di rinnovamento: “Noi siamo ancora la più bella novità della politica genovese. Noi siamo quelli che possiamo lanciare Genova nella contemporaneità. E non basterà una Salis a infangare la nostra identità”.

