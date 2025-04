Municipi, il centrodestra presenta la squadra: nove candidati, equilibrio tra uomini e donne

Il centrodestra ha ufficializzato i candidati alla presidenza dei nove Municipi di Genova. Una squadra composta da uomini e donne con esperienza amministrativa e un forte legame con i territori. La presentazione ufficiale si è tenuta questo pomeriggio presso il point Piciocchi sindaco.

Squadra – I nomi scelti provengono dalle liste che compongono la coalizione: Vince Genova, Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e le altre civiche. Tra i candidati spiccano conferme e nuovi ingressi: Giorgia Mannu per il Municipio Valpolcevera (una novità in una zona tradizionalmente non facile per il centrodestra), Angelo Guidi per la Bassa Val Bisagno, Maurizio Uremassi per la Media Val Bisagno, Federico Bogliolo per il Levante, Federica Cavalleri per il Centro Est, Davide Rossi per il Centro Ovest, Lorella Fontana per il Ponente, Anna Palmieri per il Medio Levante e Nunzio Rondoni per il Medio Ponente.

Dichiarazioni – “Abbiamo scelto persone che conoscono a fondo i bisogni delle delegazioni, che vivono ogni giorno la città reale e che sapranno essere punto di riferimento per i cittadini”, ha dichiarato Pietro Piciocchi, candidato sindaco. Ilaria Cavo, candidata vicesindaco, ha sottolineato l’importanza del contributo femminile: “Nel nostro schieramento le donne non sono una quota, ma una risorsa. Le nostre candidate hanno competenza, ascolto e concretezza”.

Riforma – Piciocchi ha difeso il lavoro svolto sulla riforma del decentramento del 2021, respingendo le critiche della sinistra: “Abbiamo introdotto l’elezione diretta del presidente di Municipio e un sistema di gestione delle risorse più efficace. Crediamo nei Municipi come avamposto di democrazia”.

Coalizione – L’unità del centrodestra emerge dalla scelta anticipata dei candidati. “Siamo compatti, abbiamo già definito la squadra, mentre dall’altra parte questo segnale di forza manca”, ha evidenziato la candidata vicesindaco Ilaria Cavo.

