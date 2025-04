Genova, Piciocchi: "Altro che 15mila residenti in meno, la popolazione torna a crescere, basta frottole"

"Altro che 15.000 residenti in meno: a Genova la popolazione torna a crescere", a confermarlo è Pietro Piciocchi, candidato sindaco per il centrodestra. "C’è chi continua a raccontare frottole e chi preferisce guardare i numeri con onestà. Secondo quanto affermato dalla candidata del centrosinistra, Genova avrebbe perso 15.000 abitanti sotto la guida del centrodestra. Peccato che i dati ufficiali raccontino tutt’altra storia. Dal 2018, primo anno con la nuova amministrazione, il trend di crollo demografico inizia a rallentare. Poi, se Silvia Salis non se n’è accorta, il Covid. Nel 2023 e nel 2024 Genova torna a crescere. Non succedeva da vent’anni", sottolinea il candidato sindaco per il centrodestra.

"Ecco i dati: +1.231 residenti nel 2023, +1.525 nel 2024: due anni consecutivi di crescita dopo una pandemia devastante, soprattutto per una città “anziana” come la nostra. Dal 2018 a oggi - sottolinea - la perdita netta è di 5.237 abitanti. Non 15.000. E se proprio vogliamo fare confronti, basta guardare Firenze – con metà della nostra popolazione – che nello stesso periodo ha perso 7.532 residenti".

"Ma la notizia vera non è solo nei numeri. È nei segnali positivi: nella fascia 15-35 anni, Genova ha guadagnato oltre 5.000 giovani dal 2020 al 2024. Genova ha una percentuale di diplomati (75,3%) più alta del Nord Ovest e dell’Italia. Stessa cosa per i laureati (34,7%), e dei ragazzi che non lasciano gli studi dopo le superiori (58,6%). Cresce il numero di chi sceglie di restare qui", conclude Piciocchi.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.