Ecco il simbolo della lista civica Silvia Salis Sindaca, la candidata: "L'elettorato moderato si sposta verso di noi"

Sfondo azzurro, in basso un semicerchio rosso delimitato da una striscia bianca e la scritta "Lista Civica Silvia Salis Sindaca": da oggi è questo il simbolo ufficiale della lista che sostiene la candidata di cui porta il nome alle prossime elezioni comunali di Genova. Una lista che la candidata definisce "un progetto che rappresenta tutte le anime che ne fanno parte", con "candidature completamente trasversali che rappresentano la nostra idea di campo progressista".

La lista - I primi nomi trapelati infatti provengono da una galassia piuttosto variegata: ci sono il consigliere comunale della Lista Rossoverde Filippo Bruzzone e la consigliera del municipio Medio Ponente Sara Tassara, l'ex candidata alla presidenza del Municipio Medio Levante Camilla Ponzano, il fumettista Lorenzo Calza. La capolista sarà un'altra Silvia ma di cognome fa Pericu: "Sento il peso e la fortuna di avere questo cognome, che porta questi valori - ha dichiarato -. Ringrazio i genovesi per averli ricordati". Secondo Pericu l'obiettivo della lista è quello di "rappresentare una proposta di civici" che "vuole mettere i cittadini al centro dei processi di sviluppo della città".

Figlia di Giuseppe (per tutti Beppe), sindaco di Genova scomparso il 13 giugno 2022 proprio nel giorno dello spoglio dei voti delle ultime elezioni comunali, Silvia Pericu è architetta e professoressa associata in Design del Prodotto all'università di Genova (leggi qui).

Scontro a (poca) distanza - A pochi metri di distanza dal point di via Carducci, il centrodestra sta presentando la squadra dei candidati presidenti dei municipi. I sondaggi danno Salis in vantaggio di 7 punti percentuali su Pietro Piciocchi, "cerco di non commentarli" dichiara la candidata, che incalzata dai giornalisti rilascia qualche considerazione. "È evidente che siamo avanti, è un sondaggio positivo e siamo contenti ma andiamo avanti, sicuri di quelli che stiamo facendo - ha dichiarato -. Il 7% che la lista civica ha ottenuto nel sondaggio è un segnale di fiducia ma penso che possa crescere molto. È una lista di grande credibilità". Questo 7% ha un valore particolare perché arriva a 50 giorni di distanza da quel 12 febbraio in cui tutto ebbe inizio, con le prime notizie che si rincorrevano sulla sua candidatura, e dà l'occasione per fare un primo bilancio: "La mia candidatura è stata accolta in maniera molto calorosa dall'area progressista e in maniera stupita dalla destra, che ha avuto reazioni scomposte e contraddittorie - conclude -. Questo ha demotivato il loro elettorato più moderato, che come vedete si sta spostando".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.