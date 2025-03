Genova, Comunali: Silvia Pericu, docente UniGe e figlia di Beppe, capolista della civica per Silvia Salis

Silvia Pericu, architetto e professore associato in Design del Prodotto all'università di Genova, sarà la capolista della Lista civica Silvia Salis sindaca.

"Ho deciso di sostenere Silvia Salis nella sua candidatura - ha detto Silvia Pericu, figlia di Giuseppe 'Beppe', giurista e professore universitario di diritto amministrativo e sindaco di Genova per due mandati - perché credo che la nostra città abbia un enorme potenziale per diventare una città modello in sostenibilità, innovazione e inclusività, e penso che lei sappia come ripartire da una visione aderente alla realtà e condivisibile".

Come docente universitaria "mi occupo di rigenerazione urbana ed economia circolare in attività di ricerca con partner da tutta Europa. Grazie a queste esperienze contribuirò a ricostruire una visione corretta di quello che la città può diventare, guardando alle sue potenzialità - ha detto -. In questa direzione Silvia Salis affronta questa sfida con lucidità e rappresenta l'unica valida alternativa a chi sta continuando a raccontare una città diversa da quella che come cittadini viviamo ogni giorno, dimostrando di non avere uno sguardo attento né sul presente né sulle prospettive e le sfide che ci attendono nei prossimi anni".

"Il mio nome nei mesi scorsi è stato associato a ipotesi di candidature civiche per queste elezioni comunali in quanto portatrice dell'eredità di un padre che è stato 10 anni sindaco di questa città in anni molto importanti che hanno consolidato l'identità della Genova di oggi. Ora porto con me - conclude - questa eredità e quella visione di città che ho ritrovato in Silvia Salis".

