Genova, tre esponenti del centrosinistra passano con Piciocchi: “PD diviso, manca una visione di città”

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Tre figure di spicco del centrosinistra genovese, Roberta Lolli, Giorgia Mannu e Marta Pastanella, annunciano il loro passaggio alla coalizione di centrodestra guidata da Pietro Picciocchi. La loro scelta, spiegano, è legata a una forte critica verso il Partito Democratico, accusato di essere diviso e privo di una visione chiara per la città.

Motivazioni – Roberta Lolli, ex PD, sottolinea la coerenza del suo percorso civico e la naturale convergenza con il centrodestra: “Ho trovato una squadra operativa e concreta, con cui condivido un’idea di sviluppo per Genova”. Anche Marta Pastanella, assessore uscente alla cultura del Municipio Centro-Ovest, critica il caos interno al PD: “Non è più il partito in cui sono cresciuta. Manca un progetto comune e questo si riflette sulla città”.

Scenario politico – Il passaggio delle tre ex esponenti del centrosinistra si inserisce in un quadro di forte instabilità per il PD genovese, che non si è riuscito a mettere d'accordo su una cadidatura unitaria per le prossime elezioni e non solo a dire delle ex esponenti. Giorgia Mannu, in corsa per il Municipio Valpolcevera, evidenzia la necessità di concretezza: “Le infrastrutture non devono essere viste come una servitù, ma come un’opportunità per lo sviluppo”, lei che è avvocato e animatrice di diversi comitati per il Sì alle opere proprio come Piciocchi.

Verso le elezioni – Il sostegno a Piciocchi e alla lista civica Vince Genova, affermano le tre candidate, nasce dalla volontà di lavorare in una squadra capace di portare risultati. “Scegliere una lista civica permette di superare le rigidità dei partiti – conclude Lolli – e di concentrarsi sulle reali esigenze della città”.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.