Elezioni, presentato "l'ambo" Piciocchi-Cavo. Il facente funzioni: "Non sono un uomo solo al comando"

"Non chiamatelo ticket, quello èil biglietto per lo stadio" dice Marco Bucci alla presentazione di quello che Pietro Piciocchi e Ilaria Cavo hanno definito "l'ambo" di candidature, a sindaco e vicesindaca, che è stato presentato ufficialmente oggi nel point di via Ceccardi. La frase chiave per descrivere l'operazione la dice il facente funzioni al termine di 15 minuti esatti di intervista combinata dei due: "Sintetizzo, non voglio essere un uomo solo al comando, mi piace ascoltare, mi piace confrontarmi. Mi piace portare il contributo di tutta l'amministrazione".

Qualcuno ipotizza che sia una presa di distanza da Bucci, che spegne subito la polemica: "Nemmeno io sono un uomo solo al comando - chiosa -. Però al comando è sempre un uomo solo. Alla fine, quando prende le decisioni, sei solo. Quindi non è vero che noi vogliamo un uomo solo al comando, ma chi è al comando alla fine è sempre solo".

Ilaria Cavo sarà capolista di Orgoglio Genova - Bucci, di cui farà parte anche la componente 'arancione' di Noi Moderati che in Regione invece fa riferimento all'altra lista civica che sostiene Bucci, Vince Liguria. Di Orgoglio Genova faranno quindi parte alcuni volti noti del partito come il capogruppo in Comune Lorenzo Pellerano e il vicepresidente del Municipio Levante Luca Rinaldi.

Le parole contano - Le prime dichiarazioni di Ilaria Cavo come protagonista della campagna elettorale sono sulla conciliazione dei suoi impegni sull'asse Genova-Roma: "Credo che quello che il fatto che essere parlamentare e contemporaneamente poter intanto vivere appieno questa campagna elettorale e poi vivere appieno la città di Genova, le sue esigenze e trasmetterle a Roma, possa essere assolutamente un valore aggiunto". Poi passa subito all'attacco di Silvia Salis, candidata del centrosinistra che ieri ha presentato il programma "ma non mi pare abbia detto la parola 'donna', io questa parola la rivendico. Lo dico con grande forza perché il mio impegno sarà anche, non solo, ma anche per le donne". Cavo poi rivendica come lo slogan "È già domani" utilizzato da Salis e dal centrosinistra "per noi è l'altroieri, hanno parlato di tanti filoni che portiamo avanti da anni per esempio sulle pari opportunità e la conciliazione vita-lavoro. Ho introdotto per prima, quando ero in Regione, ma con grande ricaduta su Genova, perché il 50% dei finanziamenti arrivano a Genova, per esempio i bonus sugli asili nido, i bonus per le baby sitter, le badanti, i bonus per i centri estivi", ma anche sui giovani "con la crescita del Salone Orientamenti".

