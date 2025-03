Genova, aeroporto, assessore Scajola: "Nessun declassamento, rassicurati da Rixi"

"Se la cosa fosse stata confermata, sarebbe stata preoccupante e incoerente con quanto stiamo facendo, la risposta è arrivata immediatamente dal vice ministro Edoardo Rixi che ha dato garanzie sul fatto che non c'è nessun declassamento. Ci sentiamo rassicurati da questo". Così l'assessore regionale ai Trasporti, Marco Scajola, in risposta all'interrogazione con cui il consigliere regionale Armando Sanna (PD) ha chiesto alla giunta delucidazioni e rassicurazioni in merito alle indiscrezioni sul possibile declassamento dell'aeroporto 'Cristoforo Colombo' dalla categoria 8 alla 7 con conseguenze sull'organico e una riduzione del personale dei vigili del fuoco.

"Il 25 febbraio scorso ho inviato una nota ai ministri Piantedosi e Salvini informandoli di quanto stava trapelando - ha riferito Scajola in aula - credo di aver fatto bene, anche se, quando abbiamo scritto, le informazioni erano poche".

"Rixi ha dato garanzie sul fatto che non c'è nessun declassamento dell'aeroporto e che sarebbe stato garantito il presidio dei vigili del fuoco come previsto per aerei che hanno eventuale necessità di assistenza - ha concluso Scajola - sperando che prima o poi finiscano i cantieri sulle autostrade e il lavori sulla ferrovia, potremmo avere una Liguria straordinariamente collegata, senza dimenticare che abbiamo l'aeroporto di Albenga che può funzionare anche in collegamento a quello di Genova. A oggi questo declassamento non è previsto, qualora le cose dovessero cambiare siamo pronti per intervenire".

A stretto giro la replica di Armando Sanna: "L’Assessore Scajola dichiara che il declassamento dell’aeroporto di Genova non è previsto e non è arrivato, ieri però l’Usb dei vigili del fuoco era fuori dall’aeroporto a manifestare per chiedere attenzione, perché a rischio ci sono 12 unità di cui 8 vigili del fuoco. Se il declassamento è scongiurato come dice Scajola si apra al più presto un dialogo con i sindacati dei vigili del fuoco e si diano risposte e certezze, non si possono lasciare i lavoratori nel limbo e senza spiegazioni chiare. Nel frattempo però si lavori a rilanciare il Colombo attraverso la continuità territoriale con tariffe agevolate per i residenti, incremento dei voli per assicurare collegamenti regolari. Perché La Liguria non è un’isola, ma nei fatti è tale visto l’isolamento a cui è sottoposta, tra cantieri autostradali e ferroviari”.

