Diga Genova, Orlando (Pd): "Non basta propaganda. Fare chiarezza e rendere conto ai cittadini"

"Chi qualche mese fa lanciava un allarme sui rischi di un ritardo nella realizzazione della Diga di Genova, chi poneva la questione delle procedure che erano state seguite e che peraltro erano già state messe sotto i riflettori dall'Anac, veniva additato di ogni contumelia, veniva indicato come un gufo, veniva accusato di dire falsità. Oggi i ritardi sono evidenti, sono riconosciuti dallo stesso Commissario Bucci e dal centrodestra nel suo insieme. E così, purtroppo, anche l'opacità delle procedure che sono state seguite: in questo caso non è un riconoscimento politico, ma è un organismo internazionale, la Procura Europea, che ha aperto un'inchiesta sulla prima gara che è stata compiuta". Così in un video pubblicato sui social l'ex ministro ed esponente Pd Andrea Orlando.

"Bucci dice: "la cosa, siccome non riguarda direttamente me, non me ne occupo". Penso che se ne dovrebbe occupare perché la seconda gara - sostiene il consigliere regionale dem - dovrebbe tener conto dei limiti che sono stati individuati già oggi dalla Procura; e poi riguarda tutti, perché questo ritardo e questa vicenda, probabilmente anche legata all'opacità delle procedure, ha già comportato un aumento esponenziale dei costi. Su tutto questo noi vogliamo chiarezza, non basta la propaganda, gli urli, gli insulti. Bisogna rendere conto ai cittadini, perché non possiamo permetterci di perdere un'occasione come quella della realizzazione della Diga e di sperperare delle risorse pubbliche".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.