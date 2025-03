Aeroporto Genova, Rixi: vera sfida è crescere mentre Pd punta su sussidi

Il viceministro ai Trasporti Edoardo Rixi, leader ligure della Lega, risponde alle critiche arrivate dal Pd sul tema della continuità territoriale, propugnata dai parlamentari dem Lorenzo Basso e Valentina Ghio e dal capogruppo in Regione Armando Sanna (leggi qui).



“La vera sfida - ribatte Rixi - non è distribuire sussidi, che sul mercato funzionano come il metadone, ma creare le condizioni per aumentare voli e collegamenti in modo stabile e sostenibile. Serve un lavoro di squadra tra istituzioni, aziende e territorio per attrarre più compagnie e migliorare l’accessibilità, non scorciatoie assistenziali che non risolvono il problema alla radice. Oggi abbiamo inaugurato una nuova ala dell’aeroporto, realizzata con oltre 12 milioni di euro di fondi pubblici elargiti in larga parte dall’Autorità portuale e da Regione Liguria. A questi si aggiungono oltre 130 milioni investiti da RFI per collegare lo scalo alla stazione marittima, con l’obiettivo di attrarre i crocieristi e potenziare il traffico passeggeri. L’impegno del Mit è chiaro: creare infrastrutture e opportunità per far crescere il numero di voli e collegamenti. L’aeroporto deve stare sul mercato, non vivere di sussidi. Il Pd, come sempre, preferisce tamponare con soldi della collettività anziché costruire soluzioni strutturali per il futuro della Liguria.”

