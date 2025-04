Genova, lavoro, Sanna (Pd): “Dati allarmanti, la città non può permettersi di perdere un’intera generazione"

“I numeri diffusi dalla Cgil sul mercato del lavoro genovese sono estremamente preoccupanti. Quasi 16.500 persone in cerca di occupazione e un tasso di inattività che ci colloca ai vertici negativi tra le grandi città del Centro-Nord sono segnali che non possiamo ignorare” – dichiara il capogruppo del PD in consiglio regionale Armando Sanna.

“La precarietà dilagante, le assunzioni stabili che sfiorano appena il 6,6% per gli under 29 e l’emigrazione dei giovani laureati certificano il fallimento delle politiche del lavoro messe in campo finora. Genova non può permettersi di perdere un’intera generazione di talenti. È urgente - prosegue - un piano strutturale per incentivare il lavoro di qualità, attrarre investimenti e garantire opportunità concrete a chi oggi si trova senza prospettive.”

“Serve un cambio di passo deciso: il Comune e la Regione devono assumersi la responsabilità di mettere il lavoro al centro della propria agenda, con misure che favoriscano la stabilità occupazionale e riducano il divario di genere, oggi ancora troppo marcato” conclude Sanna.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.