Genova, Arpal: "Il fronte freddo è ormai arrivato. Previsioni a lungo termine? Invenzione delle app"

di Edoardo Cozza

Federico Grasso, responsabile della comunicazione: "La prima neve caduta alle porte dell'inverno, ma le temperature saranno basse tutta la settimana"

Il freddo è ormai arrivato: Genova e la Liguria sono interessate dal primo fronte di clima più invernale di questa stagione. A testimoniarlo anche i fiocchi di neve caduti ieri, come spiega il responsabile della comunicazione di Arpal Federico Grasso: "Abbiamo toccato quota -3,7 gradi sul Monte Settepani, dove si è registrato il massimo accumulo di neve con 34 centrimetri. Poi si sono imbiancati tutti i monti tra Liguria e Piemonte e anche le cime più alte di Levante, ma solo oltre 1000 metri di quota".

La situazione meteorologica era attesa: "È un freddo che arriva alle porte dell'inverno: una situazione che ha riguardato soprattutto l'entroterra e così sarà anche nella prossima settimana, con un lieve rialzo a metà poi nuovo fronte freddo, ma ancora siamo troppo distanti per avere dati certi". E qui arriva una stoccata per alcune app che 'promettono' previsioni a lungo termine: "Spingersi oltre i 3/4 giorni è aleatorio, sono pure invenzioni: ecco perché non possiamo dare certezze sul meteo del ponte dell'Immacolata".

A breve termine, però, Grasso spiega: "Nel weekend avremo un sabato con la Liguria spaccata in due: Centro-Levante con piovaschi e precipatazioni, sole più presente nel Ponente. Domenica, invece, domenica tempo migliore un po' ovunque".