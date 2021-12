La Spezia, il 12 dicembre ritorna il Palio del Golfo in versione natalizia

di Marco Garibaldi

La gara, annullata lo scorso anno a causa della pandemia, torna nel calendario ufficiale, voluta dalle Borgate e dal Comitato.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina a Palazzo Civico della Spezia alla presenza del Sindaco Pierluigi Peracchini, Maria Grazia Frijia, assessore al Palio del Golfo, Massimo Carnasciali responsabile dello Sprt per il Comune di Lerici, Francesca Sturlese, Assessore Comune di Porto Venere, Massimo Gianello, Presidente Comitato delle Borgate, Francesco Di Sarcina, Segretario Generale AdSP, Alessandro Ducci, Comandante Capitaneria di Porto della Spezia, Sauro Manucci, Consigliere regionale. Alla presentazione hanno partecipano anche i rappresentanti della Lega Canottaggio UISP di recente nomina e il coordinatore nazionale Giuseppe Cocco.

"La ripresa del Trofeo del Palio di Natale è un'altra buona notizia di ripresa del normale calendario delle attività cittadine - dichiara il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini - il Palio del 2021 è stato il primo grande evento Covid free di tutta Regione Liguria ed è stato uno straordinario successo. A dicembre replichiamo con il Palio di Natale a cui lo scorso anno abbiamo dovuto rinunciare. Il Palio di Natale, inoltre, si lega indissolubilmente alla solidarietà per questo va il mio ringraziamento a tutto il mondo delle borgate a cui non vogliamo mai far mancare il nostro supporto, all'Assessorato di Maria Grazia Frijia e a tutte le istituzioni che insieme sostengono con passione e convinzione una delle nostre più grandi tradizioni."

" Vogliamo ripartire con tutti gli appuntamenti tradizionali del Palio del Golfo. Ha dichiarato l’assessore Maria Grazia Frijia - La pandemia non ci deve fermare, l'obiettivo è lavorare già da oggi per arrivare a i 100 anni del Palio, nel 2025, con una manifestazione, si tradizionale, ma che riesce ad esprimere tutte le sue potenzialità a tutti i livelli nazionali ed internazionali"

“Vorrei ringraziare tutte le istituzioni per il loro impegno verso il movimento del Palio del Golfo: Enti, Comuni, Autorità Portuale, Marina Militare, Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia e anche chi collabora con noi attivamente come la Lega Canottaggio che ha da poco rinnovato la sua compagine. Ha dichiarato il Presidente del Comitato delle Borgate Massimo Gianello. Colgo l’occasione anche per ringraziare il coordinatore nazionale della Lega Canottaggio UISP Pino Cocco e le associazioni che saranno presenti con noi al Trofeo di Natale: Telethon e ’Associazione Sportiva Motociclistica “STREET KNIGHTS”.

Con questa gara chiudiamo la stagione remiera e anche un ciclo segnato pesantemente dalla pandemia. È vero che la situazione generale desta ancora preoccupazione, ma noi vogliamo guardare con ottimismo al prossimo anno e già ci stiamo impegnando per la realizzazione di un programma all’insegna della normalità.

Abbiamo stilato il nuovo calendario che inizierà il 20 marzo 2022 con la gara di San Giuseppe e poi dal 22 maggio 2022, con la prima gara, si darà inizio al Campionato Provinciale Pre-Palio per poi finire il 7 agosto con il Palio del Golfo.

Al Trofeo di Natale, probabilmente, non ci saranno tutti gli equipaggi perché le Borgate fanno i conti con alcune difficoltà dovute al Covid, ma sicuramente ce la stanno mettendo tutta per partecipare, consapevoli del valore se non altro simbolico dell’iniziativa.”

Questo evento sportivo, ideato per chiudere la stagione remiera con uno omaggio al Golfo dei Poeti, è sempre stato un momento di condivisione in occasione delle Feste Natalizie.

Anche per questo il Trofeo di Natale è un’iniziative di solidarietà organizzate in collaborazione con il comitato Telethon di cui Mara Biso è la coordinatrice provinciale. Prende parte all’iniziativa, quest’anno, l’Associazione Sportiva Motociclistica “STREET KNIGHTS”.

Le gare si svolgeranno con il consueto programma:

ore 10,15 – Gara categoria Femminile

ore 11,00 – Gara categoria Juniores

ore 11,45 – Gara categoria Seniores