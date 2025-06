La Repubblica Ceca e le principali aziende ferroviarie ceche saranno presenti a Eurasia Rail 2025 a Istanbul

Dal 18 al 20 giugno 2025, la Repubblica Ceca e le principali aziende dell’industria ferroviaria ceca parteciperanno alla fiera internazionale Eurasia Rail 2025 di Istanbul. La presentazione congiunta, organizzata sotto l’egida di ACRI – l’Associazione delle aziende dell’industria ferroviaria ceca – si svolgerà con il supporto del Ministero dell’Industria e del Commercio della Repubblica Ceca, nell’ambito di programmi volti a promuovere le esportazioni e la visibilità internazionale delle imprese ceche.

“La Turchia e la più ampia regione del Medio Oriente rappresentano un mercato promettente per l’industria ferroviaria ceca. Questa partecipazione congiunta a Istanbul è un passo fondamentale per rafforzare le relazioni commerciali e ottenere contratti per miliardi di corone ceche (centinaia di milioni di euro)”, afferma Marie Vopálenská, CEO di ACRI.

Allo stand n. 2531 nel Padiglione 2 dell’Istanbul Expo Center, quattordici aziende associate ad ACRI si presenteranno: dai produttori di materiale rotabile ai fornitori di componenti e sistemi, fino agli specialisti in sviluppo e collaudo. Le aziende si concentreranno su trattative commerciali, sulla creazione di nuove partnership e sulla presentazione delle loro tecnologie nei settori del materiale rotabile, degli scambi, dell’elettronica, dei collaudi e della digitalizzazione.

Il Gruppo Škoda, il più grande produttore ceco di veicoli ferroviari, si presenterà a Istanbul come un partner affidabile e a lungo termine non solo per la fornitura di veicoli, ma anche per l’assistenza tecnica, la manutenzione e la fornitura di ricambi. Particolare enfasi sarà posta sulla competenza dell’azienda in termini di sviluppo, produzione e collaudo. Il Gruppo Škoda considera la Turchia un hub chiave nella regione euro-asiatica e un mercato con crescenti investimenti infrastrutturali.

DT – Výhybkárna a strojírna, azienda leader nella produzione di deviatoi ferroviari, si concentrerà principalmente sulla presentazione della sua gamma completa di prodotti per deviatoi, con particolare attenzione alle soluzioni per metropolitane e tram, segmenti con il più alto potenziale di esportazione in Turchia e nei più ampi mercati euro-asiatici e mediorientali. DTVS è un fornitore di lunga data del settore ferroviario turco, avendo fornito centinaia di deviatoi e componenti correlati negli ultimi due decenni non solo alle Ferrovie dello Stato Turche (TCDD), ma anche per le metropolitane di Istanbul, Smirne e Ankara, nonché per i sistemi tramviari. Il fatturato totale di queste forniture negli ultimi 20 anni ha superato i 300 milioni di corone ceche, a dimostrazione dell’importanza della Turchia come mercato di esportazione chiave per l’azienda.

MSV Elektronika, azienda leader nella produzione di sistemi elettronici per veicoli ferroviari, presenterà i suoi sistemi di illuminazione e controllo a LED. Il mercato turco e i paesi limitrofi sono importanti per l’azienda, grazie al crescente interesse per nuovi contratti e all’avvio di relazioni commerciali.

Retex, produttore di tessuti tecnici e materiali isolanti per veicoli ferroviari, presenterà prodotti isolanti avanzati e speciali isolanti ignifughi per sedili, realizzati con materiali riciclati ecocompatibili. Questi prodotti favoriscono la sostenibilità e soddisfano rigorosi standard di sicurezza e acustici. L’azienda mira a stabilire nuove partnership nella regione.

Retia, azienda tecnologica ceca specializzata nello sviluppo e nella produzione di sistemi di registrazione e sorveglianza, tecnologie radar e dispositivi elettronici specializzati per uso civile e militare, si concentrerà su tre obiettivi principali durante la fiera di Istanbul: incontri personali con partner commerciali per valutare la collaborazione in corso ed esplorare nuove opportunità, presentazione di innovazioni tecnologiche – in particolare il sistema ReDat5 per la registrazione sul posto di lavoro nei contact center – e contatti con nuovi potenziali partner. La Turchia e le regioni euro-asiatiche e mediorientali rappresentano mercati di importanza strategica per Retia. L’azienda ha già fornito sistemi di registrazione ReDat per le reti metropolitane in Turchia e ha presentato un’offerta per le linee ferroviarie ad alta velocità. Data la crescente domanda di tecnologie avanzate di sicurezza e registrazione nella regione, l’azienda intravede un elevato potenziale commerciale in questi mercati.

VÚKV, un istituto di ricerca e collaudo specializzato nello sviluppo, nei test e nella certificazione di veicoli ferroviari e dei loro componenti, si concentrerà sull’ampliamento della collaborazione con i clienti attuali e sull’acquisizione di nuovi clienti nel settore della produzione di veicoli ferroviari. Le principali opportunità risiedono nei servizi di collaudo statico e dinamico dei componenti, in particolare nelle prove di fatica per i produttori di carrelli. L’istituto è attualmente in trattative con l’azienda turca FZK.

Wikov, produttore di riduttori e gruppi di trasmissione per veicoli ferroviari, presenterà progetti implementati con successo per i partner turchi, in particolare i riduttori per tram per Bozankaya e i riduttori a due stadi per il progetto Gaziray, commissionato da Türasaş. La Turchia rappresenta un mercato di importanza strategica per Wikov, anche per le opportunità di supportare i produttori di veicoli in progetti in altri paesi, come la Romania (città di Iași).

Eurasia Rail è tra le fiere ferroviarie più importanti al di fuori dell’Unione Europea. La sua attenzione all’Europa sudorientale, al Medio Oriente e all’Asia è in linea con le crescenti ambizioni delle aziende ceche in queste regioni dinamiche.

“La nostra partecipazione congiunta conferma l’impegno delle aziende ceche nell’ampliare le opportunità di esportazione e nel rafforzare il marchio della tecnologia ceca per la mobilità moderna. La Turchia è un partner strategico con una rete ferroviaria in forte sviluppo e le aziende ceche hanno molto da offrire”, conclude Marie Vopálenská, CEO di ACRI.

