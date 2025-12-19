Tpl, Modena: da gennaio potenziamenti per servizio aMO

Più corse per le linee 1, 2, 4 e 13 al pomeriggio. Percorso diretto in zona universitaria per la linea 9 verso FS, a beneficio degli studenti, e adeguamenti orari per regolarizzare la linea 10. Sono le principali modifiche previste dal 7 gennaio da aMo, d’intesa col Comune di Modena, per rendere più fruibile, attrattivo e regolare il servizio urbano. Si tratta del terzo step di potenziamento del servizio, dopo gli interventi di aprile e settembre 2025.

Attraverso il superamento della fase più critica dell’emergenza, legata alla carenza di autisti da parte di SETA, viene ripristinata per intero la quantità di corse offerte alla città, con circa 14.800 chilometri percorsi giornalmente (in orario scolastico) dai mezzi impegnati sulle linee urbane. Inoltre, attraverso i diversi interventi di riprogrammazione concertati da aMo e Comune, a parità di risorse, si è riusciti ad estendere il servizio a zone in precedenza non servite, come via Ghiaroni e via Ragazzi del ’99; rinforzare direttrici strategiche per lavoratori e studenti, con frequenze maggiori del servizio pianificato nel 2024, e a regolarizzare le linee che soffrivano di ritardi a causa della perdita di velocità commerciale. Si ricorda inoltre che la validità del servizio urbano ad orario intero è stata estesa ai mesi di giugno e settembre, in linea con le esigenze di spostamento dei cittadini anche oltre la chiusura delle scuole.

A settembre 2024, per garantire l’affidabilità del servizio, aMo è costretta a rimodulare, con riduzione di frequenza, 11 linee del servizio urbano su 15, a causa della situazione emergenziale legata alla carenza di personale da parte di SETA.

Ad aprile 2025, con il progressivo recupero di autisti da parte del Gestore, sono state potenziate e regolarizzate le linee 1, 7 e 8.

A settembre 2025, col proseguimento del percorso intrapreso da SETA per rinforzare la pianta organica, sono state potenziate ed estese la linea 3 e la linea 9. Nell’ambito di un disegno di riassetto e razionalizzazione dei tracciati le linee 14 e 15 sono state assorbite dalle linee 6, 3 e 12, aumentando il servizio in aree di nuova urbanizzazione. E’ stata istituita la navetta 394 per il Polo da Torrazzi/Morane, che trasporta ogni giorno oltre un centinaio di studenti.

I POTENZIAMENTI DI GENNAIO 2026

Dal 7 gennaio 2026 vengono potenziate le linee 1 (Ariete – Modena Est), che torna a frequenza 15 minuti tutto il giorno; 2 (Sant’Anna – San Damaso), che torna a 20 minuti anche al pomeriggio; 4 (Galilei – Vaciglio Nord), 15 minuti anche al pomeriggio, e 13 (Sant’Anna – Baggiovara), 20 minuti tutto il giorno. Inoltre, la 9 (Virgilio – Gottardi) viene linearizzata in zona Universitaria (9B), per servire con corse più dirette gli studenti e la linea 10 (Cognento – Albareto/La Rocca) viene regolarizzata e uniformata a 25 minuti tutto il giorno, con rinforzi in orario di punta per garantire le corse degli studenti dirette ai numerosi plessi scolastici collocati lungo il percorso.

“Seguitiamo a svolgere i nostri compiti, al meglio delle nostre capacità” dichiara l’Amministratore Unico di aMo Andrea Bosi. “Abbiamo lavorato con l’obiettivo di trasformare la crisi, legata alla carenza temporanea di autisti, in occasione per un ridisegno della rete urbana che la rendesse più a misura di cittadino. Attraverso i passaggi di riprogrammazione attivati nel 2025 – conclude Bosi – abbiamo ottenuto un trasporto pubblico urbano più regolare, esteso e funzionale alle esigenze della città che cambia, ad oltre 15 anni dall’ultima importante revisione”.

“Il ripristino totale del servizio di trasporto pubblico, su cui l’Amministrazione si è impegnata in prima persona, è un elemento di soddisfazione”, commenta l’assessore alla Mobilità del Comune di Modena Giulio Guerzoni. “Se siamo arrivati qui è perché in questi mesi l’Agenzia, in collaborazione con il gestore Seta, ha svolto un silenzioso ma positivo lavoro e il risultato è un’offerta più completa per i modenesi”.

aMo ricorda che dal 24 dicembre al 6 gennaio compresi, in corrispondenza della chiusura delle scuole per le festività natalizie, sarà in vigore l’orario ridotto di vacanza scolastica per il servizio di trasporto pubblico extraurbano e per i servizi urbani di Modena e Sassuolo. La linea 11 del servizio urbano di Modena non sara’ attiva.

aMo comunica infine che, in accordo con SETA, giovedì 25 dicembre e giovedì 1 gennaio il servizio urbano di Modena sarà attivo a partire dalle ore 14, ad eccezione delle linee 7 e 13, di collegamento agli ospedali, che circoleranno per l’intera giornata osservando l’orario festivo.

Arianna, il servizio di trasporto urbano di Carpi, circolerà normalmente.

