Linea Orte-Falconara: lavori di potenziamento infrastrutturale. Investimento da 545 mln di euro

Dal 25 febbraio al 6 marzo, Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) effettuerà lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea Orte-Falconara. In particolare, i lavori si svolgeranno sulla tratta Castelplanio-Albacina e consisteranno in:

stazione di Genga: modifiche ai binari di accesso all’ex scalo merci

tratta Genga–Serra San Quirico: attivazione di una variante di tracciato di circa 900 metri in località “Cascatelle” in prossimità della stazione di Genga

Le attività, necessarie al prosieguo degli interventi funzionali al raddoppio della tratta Genga-Serra San Quirico, saranno svolte da tecnici di RFI e dalle imprese appaltatrici e vedranno al lavoro oltre 70 maestranze dislocate sugli oltre 8,5 km di linea.

L’investimento economico complessivo relativo al tratto di raddoppio Genga – Serra San Quirico è di circa 545 milioni di euro di cui 438 finanziati con fondi PNRR.

