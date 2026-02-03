FlixBus: effetto Olimpiadi sul servizio. +340% di prenotazioni per Cortina rispetto al 2025

Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina fanno impennare la domanda di viaggi in autobus: nei giorni della manifestazione (dal 6 al 22 febbraio 2026), FlixBus stima un incremento di oltre il 340% nelle prenotazioni dei viaggi per Cortina d’Ampezzo rispetto allo stesso periodo nel 2025. A confronto con l’anno scorso, la domanda risulta più che quadruplicata.

Già da dicembre, in vista della stagione sciistica, FlixBus aveva potenziato i collegamenti da Milano e Venezia per Cortina, rendendoli operativi sette giorni su sette.

Durante le Olimpiadi, tra Milano Lampugnano e Cortina opereranno due corse giornaliere (con partenze alle 6:30 e alle 14:30), così come da Venezia Mestre, con partenze alle 10:40 e alle 18:30.

A beneficio degli spettatori in arrivo dall’estero, FlixBus collegherà Cortina anche con gli scali di Venezia Marco Polo (due corse al giorno, alle 11:35 e 19:25) e Bergamo Orio al Serio (una corsa alle 15:30).

Su tutti questi collegamenti, l’autobus supplisce alla mancanza di un servizio ferroviario e si offre come unica alternativa all’auto, confermandosi una risorsa preziosa per la mobilità delle persone dirette a Cortina e una soluzione per mitigare gli effetti del traffico stradale dal punto di vista del congestionamento ma anche ambientale.

Grazie a una flotta all’avanguardia, infatti, chi utilizza FlixBus in Italia emette in media 27.8 g CO2 per km contro i 164 g CO2 per km dell’auto privata, riducendo la propria impronta carbonica dell’83%.[1]

L’autobus una risorsa preziosa per i grandi eventi, da valorizzare con infrastrutture adeguate

Per valorizzare il potenziale dell’autobus, è indispensabile garantire un’infrastruttura adeguata caratterizzata da alti standard di sicurezza ed efficienza, come già ricordato da FlixBus in più occasioni:

«Per troppo tempo il discorso sulle infrastrutture in Italia è stato sbilanciato su stazioni ferroviarie e aeroporti, a discapito delle autostazioni. Ma l’autobus non può essere considerato un mezzo di serie B, come dimostrano gli oltre 50 milioni di persone che abbiamo trasportato in Italia. Al contrario, oltre che una risorsa capace di democratizzare il viaggio, è cruciale per raggiungere luoghi sede di grandi eventi come Cortina, dove il treno non arriva. In quanto tale, deve essere valorizzato con investimenti che rendano i terminal sicuri e funzionali,» ha detto Cesare Neglia, Managing Director di FlixBus Italia.

In particolare, Neglia si è pronunciato sul caso Milano Lampugnano, principale hub di accesso alla città per chi arriva in autobus, in passato oggetto di attenzione per motivi legati alla sicurezza: «Le vicende che in passato hanno riguardato il terminal di Lampugnano dimostrano una mancata comprensione dell’importanza delle autostazioni. Di recente abbiamo constatato un miglioramento in termini di sicurezza, ma siamo ancora lontani dal livello di efficienza e servizi degli altri hub della mobilità. Non esattamente un bel biglietto da visita per chi arriverà in città per le Olimpiadi,» ha aggiunto Neglia.

