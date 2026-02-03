Overseas (Gts): container più veloci tra Psa Genova e Centro-Sud Italia

Trasporti container più veloci grazie ai nuovi collegamenti dal porto Psa di Genova verso i mercati del Lazio, Campania, Puglia e Basilicata. Ad annunciarlo è Overseas, la divisione di Gts Spa dedicata alle spedizioni internazionali via mare, che punta sul sistema nave + treno per evitare i traffici intensi dei porti congestionati.

Dal porto di Genova i container arriveranno a destinazione tramite ferrovia grazie al network di Gts e di Ecn, l'European container network, altra società a cui fa capo il gruppo intermodale barese. A fare da snodo tra il porto di Genova e i mercati del Centro-Sud Italia, sarà il terminal di Segrate Milano, gestito da Terminal Italia e su cui Ecn, già dai primi di gennaio, ha attivato i primi collegamenti. Da Milano Segrate sarà la rete di Gts, con partenze giornaliere, a far arrivare i container a Bari, Nola e Pomezia, garantendo continuità e affidabilità operativa in 48 ore, su a/r.

"Oggi il mercato richiede tempi di percorrenza sempre più rapidi e noli più competitivi - dichiara Milena Calabrese, responsabile di Overseas. Il sistema nave + ferro consente di diminuire i tempi di viaggio e di evitare i porti altamente congestionati e in quello di Genova abbiamo individuato un'importante base strategica per la migliore sostenibilità dei flussi logistici. Inoltre, grazie agli accordi con le compagnie di navigazione - conclude - gestiremo nei terminal ferroviari di riferimento i depositi di container vuoti, pronti per essere riutilizzati per le operazioni di export".

Tra i più importanti mercati di riferimento serviti da/per Genova ci sono l'Estremo Oriente, Stati Uniti, Australia e Canada, con diverse tipologie di merce soprattutto il settore moda e i generi alimentari.

