Alstom completa la consegna dei veicoli automatizzati per trasporto di persone all’aeroporto di Denver

Alstom, leader mondiale nella mobilità intelligente e sostenibile, ha completato questa settimana la consegna dell’ordine base di veicoli Innovia APM R all’aeroporto internazionale di Denver (DEN). Con le sue nuove vetture, il DEN è in grado di aumentare la capacità del sistema e ridurre gli intervalli tra i treni, mentre l’aeroporto continua ad accogliere un numero sempre maggiore di viaggiatori.

L’ultimo veicolo fa parte di un ordine iniziale di 26 vetture Innovia APM R progettate per modernizzare la flotta del sistema di transito automatizzato (AGTS) dell’aeroporto. Le prime vetture Innovia APM R sono entrate in servizio presso il DEN nel 2024 e ad oggi ne sono in servizio 24. Lo scorso anno, il DEN ha ordinato altre 19 vetture, che sostituiranno tutte le 31 vetture originali e porteranno la flotta a 45 vetture.

“Questi veicoli Innovia rappresentano una parte importante dell’impegno di Alstom per il futuro dell’aeroporto, consentendo a DEN di migliorare le proprie capacità di trasporto e soddisfare la crescente domanda di passeggeri”, ha dichiarato Michael Keroulle, CEO di Alstom Americas. “Mentre questa consegna completa l’ordine base di veicoli, Alstom continua a lavorare per supportare la visione di DEN di creare una rete di trasporto aeroportuale moderna ed efficiente”.

“Il treno DEN per i terminal serve oltre 150.000 passeggeri ogni giorno. Mentre continuiamo a espandere le nostre attività, stiamo lavorando con impegno per garantire che l’aeroporto possa accogliere il volume attuale e futuro di passeggeri, preservando al contempo queste risorse essenziali”, ha affermato Phil Washington, CEO di DEN.

Con l’introduzione delle nuove carrozze Innovia APM R, DEN è riuscita ad aumentare la capacità del sistema di circa 1.700 persone all’ora e a ridurre i tempi di attesa tra i treni in arrivo. Oltre a trasportare più passeggeri contemporaneamente, le carrozze leggere in alluminio sono assemblate con materiali riciclabili e utilizzano un sistema di alimentazione più efficiente che riduce il consumo energetico dell’aeroporto di oltre il 30%, a dimostrazione dell’impegno condiviso di DEN e Alstom per una mobilità sostenibile.

I veicoli sono stati prodotti e testati presso lo stabilimento Alstom di West Mifflin, in Pennsylvania. Questo stabilimento all’avanguardia produce i veicoli Innovia APM per aeroporti, città e destinazioni in tutto il mondo. Lo stabilimento è parte integrante dei processi di controllo qualità e collaudo di Alstom, garantendo che ogni veicolo soddisfi i più elevati standard di affidabilità ed efficienza.

Alstom ha gestito e mantenuto ininterrottamente il sistema di transito automatizzato di DEN fin dalla sua apertura nel 1995. Nel novembre 2024, l’aeroporto internazionale di Denver ha firmato un nuovo contratto di gestione e manutenzione della durata di sette anni con Alstom, che copre il periodo dal 2025 al 2032. Il team Alstom presso DEN comprende 101 dipendenti che supportano la gestione e la manutenzione 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Leader di mercato da oltre 50 anni, il sistema di trasporto senza conducente Innovia APM è una soluzione di trasporto efficiente, appositamente progettata per offrire un servizio rapido e comodo ai pendolari tra i terminal aeroportuali, da e per gli aeroporti o all’interno delle città. Alstom ha fornito oltre 30 sistemi automatizzati per il trasporto di persone a livello globale, attualmente operativi in ​​13 degli aeroporti più trafficati del mondo. Negli Stati Uniti, Alstom è il fornitore e operatore leader di sistemi di trasporto di persone per aeroporti.

In qualità di principale fornitore di materiale rotabile e servizi ferroviari negli Stati Uniti, Alstom ha consegnato oltre 12.000 veicoli nuovi o ristrutturati per agenzie ferroviarie e aeroporti nazionali, tra cui quelli di New York City, Chicago, Los Angeles, Atlanta, Boston, Washington, DC, San Francisco, Atlanta e New Jersey, e ha consegnato i primi treni ad alta velocità realizzati in America. Alstom è anche il principale operatore ferroviario privato del Paese, con oltre 20 clienti ferroviari e aeroportuali e milioni di passeggeri trasportati ogni giorno.

