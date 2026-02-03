Transport

Alstom completa la consegna dei veicoli automatizzati per trasporto di persone all’aeroporto di Denver

di R.S.

3 min, 21 sec

Alstom ha gestito e mantenuto ininterrottamente il sistema di transito automatizzato di DEN fin dalla sua apertura nel 1995

Alstom completa la consegna dei veicoli automatizzati per trasporto di persone all’aeroporto di Denver
Velaria

Alstom, leader mondiale nella mobilità intelligente e sostenibile, ha completato questa settimana la consegna dell’ordine base di veicoli Innovia APM R all’aeroporto internazionale di Denver (DEN). Con le sue nuove vetture, il DEN è in grado di aumentare la capacità del sistema e ridurre gli intervalli tra i treni, mentre l’aeroporto continua ad accogliere un numero sempre maggiore di viaggiatori.

L’ultimo veicolo fa parte di un ordine iniziale di 26 vetture Innovia APM R progettate per modernizzare la flotta del sistema di transito automatizzato (AGTS) dell’aeroporto. Le prime vetture Innovia APM R sono entrate in servizio presso il DEN nel 2024 e ad oggi ne sono in servizio 24. Lo scorso anno, il DEN ha ordinato altre 19 vetture, che sostituiranno tutte le 31 vetture originali e porteranno la flotta a 45 vetture.

“Questi veicoli Innovia rappresentano una parte importante dell’impegno di Alstom per il futuro dell’aeroporto, consentendo a DEN di migliorare le proprie capacità di trasporto e soddisfare la crescente domanda di passeggeri”, ha dichiarato Michael Keroulle, CEO di Alstom Americas. “Mentre questa consegna completa l’ordine base di veicoli, Alstom continua a lavorare per supportare la visione di DEN di creare una rete di trasporto aeroportuale moderna ed efficiente”.

“Il treno DEN per i terminal serve oltre 150.000 passeggeri ogni giorno. Mentre continuiamo a espandere le nostre attività, stiamo lavorando con impegno per garantire che l’aeroporto possa accogliere il volume attuale e futuro di passeggeri, preservando al contempo queste risorse essenziali”, ha affermato Phil Washington, CEO di DEN.

Con l’introduzione delle nuove carrozze Innovia APM R, DEN è riuscita ad aumentare la capacità del sistema di circa 1.700 persone all’ora e a ridurre i tempi di attesa tra i treni in arrivo.  Oltre a trasportare più passeggeri contemporaneamente, le carrozze leggere in alluminio sono assemblate con materiali riciclabili e utilizzano un sistema di alimentazione più efficiente che riduce il consumo energetico dell’aeroporto di oltre il 30%, a dimostrazione dell’impegno condiviso di DEN e Alstom per una mobilità sostenibile.

I veicoli sono stati prodotti e testati presso lo stabilimento Alstom di West Mifflin, in Pennsylvania. Questo stabilimento all’avanguardia produce i veicoli Innovia APM per aeroporti, città e destinazioni in tutto il mondo. Lo stabilimento è parte integrante dei processi di controllo qualità e collaudo di Alstom, garantendo che ogni veicolo soddisfi i più elevati standard di affidabilità ed efficienza.

Alstom ha gestito e mantenuto ininterrottamente il sistema di transito automatizzato di DEN fin dalla sua apertura nel 1995.  Nel novembre 2024, l’aeroporto internazionale di Denver ha firmato un nuovo contratto di gestione e manutenzione della durata di sette anni con Alstom, che copre il periodo dal 2025 al 2032. Il team Alstom presso DEN comprende 101 dipendenti che supportano la gestione e la manutenzione 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Leader di mercato da oltre 50 anni, il sistema di trasporto senza conducente Innovia APM è una soluzione di trasporto efficiente, appositamente progettata per offrire un servizio rapido e comodo ai pendolari tra i terminal aeroportuali, da e per gli aeroporti o all’interno delle città.  Alstom ha fornito oltre 30 sistemi automatizzati per il trasporto di persone a livello globale, attualmente operativi in ​​13 degli aeroporti più trafficati del mondo. Negli Stati Uniti, Alstom è il fornitore e operatore leader di sistemi di trasporto di persone per aeroporti.

In qualità di principale fornitore di materiale rotabile e servizi ferroviari negli Stati Uniti, Alstom ha consegnato oltre 12.000 veicoli nuovi o ristrutturati per agenzie ferroviarie e aeroporti nazionali, tra cui quelli di New York City, Chicago, Los Angeles, Atlanta, Boston, Washington, DC, San Francisco, Atlanta e New Jersey, e ha consegnato i primi treni ad alta velocità realizzati in America. Alstom è anche il principale operatore ferroviario privato del Paese, con oltre 20 clienti ferroviari e aeroportuali e milioni di passeggeri trasportati ogni giorno.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Condividi: