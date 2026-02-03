Porto di Göteborg: 2025 da record. Movimentati più container che in ogni altro anno

Una gamma crescente di servizi di trasporto marittimo, congestione nei porti europei e un efficiente collegamento ferroviario tra il porto e il resto della Svezia. Questi sono i motivi principali per cui il 2025 è diventato un nuovo anno record per il porto di Göteborg, con 934.000 TEU* movimentati. Questo rappresenta una crescita del 4% rispetto all’anno precedente e rappresenta anche il volume annuale più alto mai registrato nella storia del porto.

“I volumi record dimostrano che il porto è diventato ancora più attraente come hub logistico. Riteniamo che dietro questa crescita vi siano diversi fattori: l’offerta di servizi di trasporto marittimo profondo del porto si è ampliata in modo significativo con due nuovi servizi diretti per l’Asia.

Il sistema ferroviario del porto, Railport Scandinavia, è una rete globale stabile e unica in continua crescita, che fornisce un accesso efficiente al porto per tutta la Svezia”, ​​afferma Claes Sundmark, Vicepresidente Vendite e Marketing del Porto di Göteborg, e aggiunge: “Inoltre, altri importanti porti in Europa hanno dovuto affrontare problemi di capacità durante l’anno, mentre gli operatori terminalisti del Porto di Göteborg sono stati in grado di gestire sia i volumi esistenti che quelli aggiuntivi”.

Anche i volumi di container nel Porto di Göteborg stanno crescendo notevolmente più rapidamente rispetto agli altri porti svedesi messi insieme.

I volumi ferroviari continuano a crescere: oltre il 60% del carico container trasportato su rotaia.

L’ambizione del Porto di Göteborg è che la quota più ampia possibile di merci da e per il porto venga trasportata su rotaia. Nel 2025, il trasporto di container su rotaia è aumentato del 5%, raggiungendo i 529.000 TEU, un nuovo massimo storico. La quota di container trasportati su rotaia è ora di poco superiore al 60%.

“La crescita del trasporto ferroviario è trainata principalmente dall’aumento dei volumi sui servizi navetta da e per i terminal nella regione di Stoccolma e nella Svezia settentrionale, nonché in molte regioni dell’entroterra. L’industria svedese nel suo complesso beneficia dell’ampia gamma di servizi del porto di Göteborg”, afferma Claes Sundmark.

RoRo e veicoli

Il traffico RoRo intraeuropeo del porto di Göteborg è costituito da unità di carico rotabile caricate su navi con partenze frequenti verso hub merci strategicamente importanti nell’Europa settentrionale e centrale, nonché nel Regno Unito. Nel 2025, sono state movimentate 525.000 unità, con un aumento marginale rispetto all’anno precedente.

Il porto di Göteborg è anche il più grande porto veicolare della regione nordica e ha movimentato 251.000 veicoli durante l’anno. Dopo tre trimestri, i volumi sono diminuiti del 9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, ma a seguito di una forte ripresa nel quarto trimestre, il calo per l’intero anno è stato del 2%.

Prodotti energetici

Il porto di Göteborg è il più grande porto energetico pubblico della Svezia ed è fondamentale per l’approvvigionamento energetico del Paese. Nel 2025, sono state movimentate 20,7 milioni di tonnellate di prodotti energetici nel porto. Nel primo semestre dell’anno, i volumi sono diminuiti del 13% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, in parte a causa di fermate programmate per manutenzione. Tuttavia, anche il segmento energetico ha registrato una ripresa durante l’autunno, con un conseguente calo del 5% su base annua.

Volumi di passeggeri e scali crociere

In totale, 1,4 milioni di passeggeri hanno viaggiato da e per Göteborg nel 2025, con un aumento dell’1% rispetto al 2024. Il numero di scali crociere è aumentato del 13%, raggiungendo le 63 scali nello stesso periodo.

