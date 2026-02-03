MSC Orchestra bloccata al largo di Marsiglia per sciopero portuali: prime iniziative per il rimborso dei crocieristi

Se il viceministro Edoardo Rixi ha annunciato il coinvolgimento dell'ambasciata d'Italia a Parigi, tra le associazioni civiche c'è fermento per il caso della MSC Orchestra, la nave da crociera rimasta ferma al largo di Marsiglia lunedì 2 febbraio a causa dello sciopero dei portuali francesi. La protesta ha comportato la cancellazione della tappa nel porto francese, alterando in modo sostanziale l’itinerario originario della crociera.

Il viaggio, partito da Civitavecchia il 29 gennaio, prevedeva scali a Valencia, Barcellona, Marsiglia, Genova e Livorno, con rientro nel porto romano il 5 febbraio. La mancata sosta a Marsiglia ha coinvolto tutti i passeggeri a bordo, inclusi studenti di diversi istituti superiori in viaggio di istruzione, che si sono visti modificare il programma concordato al momento della prenotazione.

L'associazione Codici ha attivato i propri sportelli per raccogliere segnalazioni e richieste di assistenza da parte dei viaggiatori interessati. "Stiamo monitorando la situazione per valutare le iniziative più opportune a tutela dei passeggeri – spiega Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale dell’associazione –. La variazione dell’itinerario ha prodotto un danno concreto ed è giusto che venga riconosciuto un indennizzo".

Secondo l’associazione, la cancellazione di una tappa non può essere liquidata come un semplice inconveniente. "La normativa sul turismo organizzato – sottolinea l’avvocato Stefano Gallotta, esperto del settore – stabilisce che, quando viene meno una parte rilevante del pacchetto, il viaggiatore ha diritto almeno a una riduzione del prezzo pagato, a prescindere dalle cause che hanno determinato la modifica. Il rimborso delle sole escursioni eventualmente acquistate non è sufficiente, perché lo scalo fa parte integrante del valore e dell’esperienza complessiva della crociera".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.