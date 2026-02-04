Frosinone: in programma interventi per la realizzazione della nuova stazione. Lavori per circa 20 mln di euro
di R.S.
In questa fase sarà varato il sovrappasso pedonale costituito da una struttura reticolare di circa 65 metri
Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) da venerdì 6 a domenica 8 febbraio eseguirà importanti lavori nella stazione di Frosinone.
Proseguono infatti i lavori di riqualificazione e ampliamento della stazione del capoluogo ciociaro, iniziati a gennaio 2025. In questa fase sarà varato il sovrappasso pedonale costituito da una struttura reticolare di circa 65 metri, che consentirà di connettere piazzale Kambo con l’accesso lato via Pergolesi.
Per questa ragione sarà necessario interrompere la circolazione ferroviaria per 72 ore nella stazione di Frosinone.
L’importo complessivo del progetto di rinnovamento della stazione ammonta a circa 20 milioni di euro.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie