ACEA: ritardo ratifica accordo UE-Mercosur minaccia opportunità strategiche per industria auto europea

di R.S.
L’Associazione Europea dei Costruttori di Automobili (ACEA) si rammarica della decisione del Consiglio europeo di rinviare il voto sulla ratifica dell’accordo UE-Mercosur.
“In un periodo di intensa concorrenza globale – si legge in un comunicato dell’associazione -, pressioni sulla catena di approvvigionamento e tensioni geopolitiche, i costruttori automobilistici europei considerano gli accordi commerciali come il Mercosur come fondamentali nella corsa alla competitività e alla resilienza.
L’accordo con il Mercosur contribuirebbe a un aumento significativo delle esportazioni di veicoli nella regione, grazie all’eliminazione dei dazi doganali fino al 35% e all’eliminazione delle barriere tecniche al commercio. Inoltre, offrirebbe all’industria automobilistica l’opportunità di garantire catene di approvvigionamento diversificate per le principali materie prime essenziali.
Esortiamo il Consiglio europeo a procedere con la ratifica dell’accordo il prima possibile, prima che il Parlamento europeo possa fare altrettanto. Accordi come il Mercosur non rappresentano una semplice opportunità commerciale, ma una necessità strategica per l’industria automobilistica europea”.
